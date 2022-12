Elton Johnnak eleget lett a hülyeségből, otthagyja a Twittert

Gy. D.;

2022-12-10 10:57:00

A világhírű brit zenész közölte, az oldal irányelveinek közelmúltbeli megváltoztatása lehetővé teszi, hogy ellenőrizhetetlenül „virágozzék” a félretájékoztatás.

Elton John Twitter-fiókján bejelentette, hogy otthagyja a Twittert a közelmúltbeli irányelv-változtatások után.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.