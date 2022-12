Villámgyorsan felfüggesztették Kanye West Twitter-fiókját Hitler-imádat és egy horogkeresztes Dávid-csillag miatt

nepszava.hu;

felfüggesztés;erőszak;uszítás;twitter;horogkereszt;Adolf Hitler;Kanye West;Dávid-csillag;Elon Musk;

2022-12-02 11:41:00

Bár Elon Musk nemrég amnesztiát hirdetett, az amerikai rapper ismét megszegte az erőszakra való uszítás elleni szabályokat.

Ye, a korábban Kanye West néven ismert rappert Twitter-fiókját felfüggesztették pénteken, miután egy horogkereszttel kevert Dávid-csillag képet tweetelt, valamint azt követően, hogy Adolf Hitlert és a nácikat dicsérte az InfoWars című műsorban, amelyet a jobboldali összeesküvés-elmélet híve, Alex Jones vezetett – számolt be a The Guardian az elmúlt időszakban botrányt botrányra halmozó zenész és közszereplő legújabb estéről, ami világszerte kiverte a biztosítékot.

A névváltoztatása után ma már csak Yeként emlegetett férfi antiszemita megjegyzéseiért már korábban is felfüggesztett Twitter-fiókját alig két hete állították vissza, miután Elon Musk tulajdonos lett, és „amnesztiát” hirdetett, amelynek keretében többek között Donald Trump volt amerikai elnök – a Capitolium ostroma után szintén felfüggesztett – fiókját is helyreállították.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.