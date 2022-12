Robbanás volt Jersey szigetén, egy ember meghalt, tucatnyian eltűntek

Gy. D.;

Nem világos, mi okozta a detonációt.

Robbanás volt egy bérházban a La Manche-ban található Jersey szigetén – írja a BBC.

A greenwichi középidő szerint hajnal 4 előtt nem sokkal bekövetkezett incidens a sziget legnagyobb településén, Saint Helierben történt. A beszámolóból nem derül ki, hogy mi okozhatta a robbanást.

Egy ember meghalt, kettőt kórházban ápolnak, tucatnyian eltűntek. A városházán további, 20-30 embert ápolnak.

A kutató- és mentőcsapatok jelenleg is dolgoznak, és Robin Smith helyi rendőrfőnök elmondása szerint napokig eltarthatnak. Közölte, nem tudják, hogy pontosan hány lakás semmisült meg, de a robbanás következtében egy háromemeletes épület összeomlott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a robbanás nyomán bekövetkezett tüzet eloltották.

