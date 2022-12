P. L.;

2022-12-11 15:42:00

Vizsgálati fogságba helyezték az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnökét és három társát

Roberta Metsola felfüggesztette Eva Kaili alelnöki hatáskörét.

Belgiumban vizsgálati fogságba helyezték Eva Kaili görög szocialista európai parlamenti képviselőt és további három gyanúsítottat, akiket a minap vettek őrizetbe a hatóságok egy Katarral kapcsolatos korrupciós ügyben folytatott nyomozás során - közölte vasárnap belga ügyészségi forrásokra hivatkozva az MTI.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy döntött, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti Eva Kaili alelnöki hatáskörét. Tisztségéből való végleges eltávolításáról az uniós törvényhozó testület a jövő heti plenáris ülésen fog szavazni.

Amint arról tegnap lapunk is beszámolt, bűnszervezet, korrupció és pénzmosás gyanúja miatt legkevesebb 17 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert pedig kihallgatásra őrizetbe vettek pénteken Brüsszelben annak a nyomozásnak részeként, amely azt vizsgálja, hogy egy Perzsa-öböl menti ország miként befolyásolta pénzzel és nagy értékű ajándékokkal az Európai Parlament tisztségviselőit, hogy lobbizzanak az érdekében. Eva Kaili tagságát azonnali hatállyal felfüggesztették Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) EP-frakciójában, görög pártjából, a Pánhellén Szocialista Mozgalomból (PASZOK) pedig ki is zárták.

A vesztegető Perzsa-öböl menti ország valószínűleg Katar lehet, ahol most zajlik a futball-világbajnokság, és amelyet amúgy is rengeteg kritika ér emberi jogi visszaélések és amiatt, hogy a gyanú szerint a FIFA-tisztségviselőknek adott pénzen múlott, hogy elnyerte a megméretés rendezési jogát. Nemrég, november 30-án Katar hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt 12 év stadionépítkezésein 400-500 külföldi munkás veszthette életét, sokkal több annál a háromnál, ahányról a Perzsa-öböl menti ország hatóságai addig beszéltek. Arról, hogy a stadionépítkezések akár több ezer ember életébe is kerülhettek, már évek óta röppentek fel hírek, ennek ellenére Eva Kaili „a munkajog zászlóvivőjeként” méltatta Katart, amikor november 1-én találkozott a munkaügyi miniszterével.