R. Hahn Veronika (London);

Anglia;labdarúgó-világbajnokság;Katar 2022;

2022-12-11 19:06:00

Anglia emelt fővel távozott Katarból

A szurkolók csalódottságát csökkentette, hogy ezúttal elmaradt a szokásos indokolatlanul felfűtött várakozás.

A vasárnapi angliai fogadtatásból úgy tűnik, a sajtó és a drukkerek méltósággal, legalábbis beletörődéssel vették tudomásul egy újabb remény szertefoszlását az 1966-os világbajnoki elsőség megismétlésére.

„Mindennek vége Anglia számára. Ismét” - hangzik a legnagyobb példányszámú vasárnapi minőségi lap, a The Sunday Times főcíme. Josh Glancy helyszíni értékelése elkerülhetetlenül beismeri a 2-1-es vereség tanulságait, köztük, hogy Anglia „soha nem elég jó éppen akkor, amikor kellene. Nagy csapatok megtalálják a győzelem módját. Anglia válogatottai, Gareth Southgate csapatai a nemes kudarc módját találják meg”. A becslések szerint 22 millió tévénéző által követett mérkőzés után a lap méltatja, ahogyan az angol szurkolók „lelkesen tapsolták meg a magukba omlott játékosokat, elismerve egy jó teljesítményt, egy jó tornát, egy fantasztikus erőfeszítést”. A Sunday Times dicséri „a vad várakozások elmaradását” , megkönnyítve így „a vereséget, még ha Harry Kane be is állította Wayne Rooney angol válogatott rekordját 53. góljával”.

A legolvasottabb bulvárlap, a The Sun on Sunday részletesen ír az „igazi oroszlán" Harry Kane „szenvedéséről". A Tottenham Hotspur csatára a csapattársával, Hugo Llorisszal szembesülve elkövetett elképesztő büntetőrúgás-hibája után „szíve mélyén pontosan tudja, hogy valószínűleg örökre elszállt az esélye egy angol tornagyőzelemre". Nem mintha kellene, de az újság emlékeztet rá, hogy „a jelenlegi vb kieséses szakasza igazolta, a tizenegyesek hősöket és ellenségeket egyaránt faragnak bárkiből. Kane azonban össze fogja magát szedni és halad tovább".

A világ legrégebbi, 1791-ben alapított vasárnapi lapja, a The Observer, ahogy minden más sajtótermék, együttérzéssel ír a meccs végén „leeresztettnek" látszó Gareth Southgate-ről, akit sorozatban harmadik tornáján került el a szerencse. Az újság szerint mind a szövetség, mind a játékosok szeretnék meggyőzni, hogy tartson ki szerződésének 2024-es végéig, de "könnyen veheti a sátorfáját, mert mint jelezte, nem biztos abban, van-e még energiája felkészíteni a csapatot a németországi Eb-re".

Különböző közösségi csatornákon keresztül olyan egykori angol sztárok, mint a világbajnok Sir Geoff Hurst, Gary Lineker, Wayne Rooney és David Beckham küldtek biztató szavakat a lesújtott csapatnak. Rooney a Twitteren jelezte: "abszolút kibelezve érezte magát, de büszkeséggel töltötte el az egész versenyen mutatott játék". Lineker az „összetört szívek ellenére úgy érzi, a fiatal sztárok jelenlegi nemzedéke, - gondol itt Bukayo Sakára, Jude Bellinghamre, Phil Fodenre - meghozzák még a nemzetnek az áhított dicsőséget".