Megvan az olaszok bűnbakja, de ez csak a felszín

Magyar idő szerint szerda hajnalban vált teljessé a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye. Az európai rájátszások után Bosznia-Hercegovina, Csehország, Svédország és Törökország örülhetett, a világ Olaszországon sír és nevet egyszerre, amely zsinórban harmadik alkalommal marad le a tornáról. Alessandro Bastoni néhány hét alatt mennyből a pokolba jutott, Gennaro Gattuso ismét nem tudta átlépni a saját árnyékát, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) bizonyítványába pedig újabb elégtelen került be.