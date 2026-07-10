A dél-koreai válogatott 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában.
Nincs még egy olyan zenei műfaj, mint a futballhimnusz. Amihez elég, ha gyakorlatilag mindig ugyanarról szól, ha a dallam energikus és ha van benne egy lehetőleg könnyen skandálható refrén.
Minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága kezdődik, de a torna már a rajt előtt megmutatta, a sport nem tud függetlenedni Donald Trump egyre bizarrabbá váló vezetésétől, Mexikó politikai gondjaitól, Irán vízumügyeitől és Kongó járványügyi kihívásaitól.
Az iráni játékosok pedig csak a mérkőzések napján léphetnek be az Egyesült Államokba és még aznap el is kell hagyniuk azt.
Mellettük a BTS szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét.
Magyar idő szerint szerda hajnalban vált teljessé a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye. Az európai rájátszások után Bosznia-Hercegovina, Csehország, Svédország és Törökország örülhetett, a világ Olaszországon sír és nevet egyszerre, amely zsinórban harmadik alkalommal marad le a tornáról. Alessandro Bastoni néhány hét alatt mennyből a pokolba jutott, Gennaro Gattuso ismét nem tudta átlépni a saját árnyékát, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) bizonyítványába pedig újabb elégtelen került be.
Már a tavasz viszontagságosnak ígérkezik, majd a nyáron fokozódnak a lelki fájdalmak a vigasztalanul messzi távolból.
Ma vb-csoportbeosztás, eddig a 24-es, majd 32-es mezőnyből maradt ki a labdarúgó-válogatott, ám immár engednie kell a 48-ból is.
A szurkolók csalódottságát csökkentette, hogy ezúttal elmaradt a szokásos indokolatlanul felfűtött várakozás.
Négyből három tizenegyest is hárított a horvát a kapus a japánok ellen a hosszabbítást követő párbajban, a szomszédok már a negyeddöntőben.
1-1-es döntetlent követően a 2x15 perces ráadásban sem született újabb gól.
Irán a hajrában lőtt gólokkal 2-0-ra legyőzte a walesi válogatottat a katari labdarúgó-világbajnokságon pénteken, a csoportkör második fordulójának nyitányán.
A 26 éves védőnek mindössze 13 percig tartott a vb, miután kedden, a franciák Ausztrália elleni mérkőzésén elszakadt az elülső keresztszalagja.
A hajrára mindkét szövetségi kapitány cserékkel frissített, de a korábbiakhoz képest "leült" a meccs.
"Az emberi jogokkal és a csapatkapitányi karszalaggal kapcsolatos viták, valamint az, hogy a szurkolók ihatnak-e sört vagy sem, nem hagyják érintetlenül a futballistákat".
Fordulás után nem változott jelentősen a meccs képe, előbb a horvátok voltak aktívabbak, majd a marokkóiak veszélyeztettek.
A csoport másik találkozóján hétfő délután a szenegáli és a holland együttes játszik.
Ez lesz minden idők legdrágább sportrendezvénye: az infrastruktúrára 220 milliárd dollárt, 68 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek. A legdrágább – tíz mérkőzésre, köztük a döntőre érvényes – bérlet 2 millió 160 ezer 420 angol fontért, azaz csaknem egymilliárd forintért kelt el. Az Al Bajt stadion, a vasárnapi megnyitó színhelye a beduinok sátrát mintázza. A szervezők csaknem másfél millió látogatóval kalkulálnak.
Az északi labdarúgó-válogatott még gólt sem kapott a kvalifikációs sorozatban.
Története során először bejutott a világbajnokság fináléjába a horvát labdarúgó-válogatott, amely az oroszországi torna szerdai elődöntőjében hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az angol csapatot.
Napra pontosan egy hét múlva kezdődik az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. A torna megítélése közel sem egyértelműen pozitív.
Sztárjátékosok sorát nem láthatják a futballrajongók az oroszországi labdarúgó-vb-n: Gianluigi Buffon, David Alaba, Naby Keita, Gareth Bale vagy éppen a legutóbbi finálé győztes gólját szerző Mario Götze sem lesz ott.
A jövő héten Oroszországban megkezdődik a labdarúgó-vb, a földkerekség legnézettebb sport- és társadalmi eseménye. Ebből az alkalomból sorra vesszük, mely öt világbajnok válogatott diadala volt a legnagyobb hatással a glóbuszra. Összeállításunk ötödik, befejező részében – a szubjektív lista első helyezettjeként – a brazil együttes 1970-es győzelmét idézzük fel.