nepszava.hu;

telefon;Kövér László;Nokia;

2022-12-12 07:45:00

Ősrégi mobiltelefonja van Kövér Lászlónak

Még Orbán Viktorénál is öregebb a a típus, amit a házelnök használ.

Egy 2001-ben kiadott, Nokia 6310-es telefont használ a mai napig Kövér László házelnök - írja a Blikk.

A lap ezt először egy olyan fotón vette észre, amelyet Németh Szilárd rezsibiztos posztolt, később aztán az Országgyűlésből is megerősítették az észlelést. Annak ellenére, hogy internetezni nem lehet rajta és kamerája sincs, egy minden szempontból praktikus és strapabíró készülékről beszélhetünk. Ma, a napi többszöri telefontöltés korában már elképzelhetetlen, de kéthetes készenléti időt tud, s rendes használattal is legalább egy hetet kibírt az akkumulátora. Emellett hatalmas sms-tárral, 500 névjegyes férőhellyel rendelkezik, sőt, már diktafon és hangvezérlés is került bele.

„A 6310-es könnyen kezelhető, az akkumulátorát egy mozdulattal cserélni lehet a hátlap lecsúsztatásával. A mobilok internetezését lehetővé tevő WAP-rendszer már megjelent rajta funkcióként, így a leveleket annak idején még el lehetett olvasni ezen a telefonon, de ma már nincs böngésző, amit használni lehetne rajta. Aki viszont csak telefonálásra használja, annak a 6310-es egy tökéletes darab” - magyarázta Fehér Krisztián telekommunikációs szakértő. Ez még a miniszterelnök telefonjánál is régebbi, ugyanis Orbán Viktor egy Nokia 6700 Classicot használ.

A Blikk kereste kérdéseivel az Országgyűlés Sajtóirodáját, választ azonban nem kapott. Egyébként internetes apróhirdetéseket 10 ezer forint körüli összegért lehet hozzájutni ahhoz a készülékhez, mint amilyen a házelnöknek van.