2022-12-12 12:04:00

„Nem érzed, hogy lenne olyan dolog, amit meg kellene gyónnod?” - Kilépett a Fidelitasból az egyik jobboldali influenszer

A jelek szerint belső feszültségek vannak a kormánykommunikációt felmondó beszélő fejek és a független, esetleg önálló véleménnyel is bíró oldalak működtetői közt.

„A mai napon kiléptem a Fidelitas-ból. Ahogy eddig, a jövőben is szeretném őszintén megosztani veletek a véleményem mindenről, úgy tűnik, egyedül kell járnom ezen az úton” - írta minap Tóth Bettina Facebook-oldalán.

Történetéről a Telex készített összefoglalót. Korábban versenyzett az X-Faktorban, a TikTokon közel ötvenezer követője van. Összehasonlításképp: Déri Stefinek nagyjából 6, Deák Dánielnek és Bohár Dánielnek (külön-külön) 8 ezer, Szentkirályi Alexandrának pedig 27 ezer követője van. Tóth Bettinát a Facebookon kevesen követik, azonban manapság már az idősebb korosztály található meg ezen a platformon.

Kilépésének okáról nem közölt bővebbet, csupán annyit írt, hogy „saját gyermekkoromban is rengetegszer megtapasztaltam, hogy az igazságtalanság ellen nem lép fel senki, ezért megfogadtam, én nem leszek ilyen.” Hozzátette, „minden egyes bűnelkövető influencerről szóló vagy sima leleplező anyagomnál vállaltam a kockázatot, hogyha nincs igazam beperelhetnek vagy lejárathatnak, ezen nem is fogok változtatni.” jelezte azt is, hogy „független-jobboldali influencerként” fogja folytatni, a Fidelitasnak pedig megköszönte az elmúlt két évet.

Ugyanakkor akadnak konkrétabb jelek is: egyik Insta-sztorijában a Megafon-vezetőjét kritizálta meg. „Advent első vasárnapján a hit gyertyáját gyújtjuk meg” - írta Kovács István, amire Tóth Bettina a következőképp reagált:

Tóth Bettina jelezte, sosem volt megafonos és az egyik, bejegyzése alatt kibontakozó adok-kapokból pedig arra lehet következtetni, hogy ellenérzések feszülnek a saját erőből működő oldalak és a központilag pénzeltek közt. Mondandója néha egyébként eltért a központi narratíváktól - egyszer megvédte a vadul bulizó Sanna Marin finn miniszterelnököt. Követői egy részének ellenkezését kiváltva Tóth Bettina Jakab Pétert is védelmébe vette, amikor úgy tűnt, a Jobbik korábbi elnöke egy videóban ittas állapotban tűnt fel. Tóth jelezte, nem szimpatikus neki Jakab politikája, de visszásnak érezte, hogy egy olyan felvétel miatt támadták, ami a szabadidejében készült, közelében nem volt politikai eseménynek. Arra is célozgatott, hogy akik a politikus bírálják, ők sem kizárólag ásványvizet isznak szabadidejükben.

- írta kilépésének okáról. Megjegyezte, őt a munkán kívül nem sok dolog foglalkoztatja, „a belépéskor sem számítottam arra, hogy itt szórakozás lesz. Meglepődtem. Jártunk kirándulni, kvízesteken vehettünk részt, és minden ünnepet együtt is megünnepeltünk. Nekem a kampányban szerzett tapasztalat volt a legfontosabb, azt élveztem a legjobban, a személyes kontaktolást. Több kerületben és több városban is besegítettem, nagyon sok dolgot láttam a két év alatt. Máshol ilyen tudást nem tudtam volna szerezni.”

Megjegyezte, a Ps Tv-től és a Fidelitasból való távozása mögött is a Megafon állhat. „A TV-s kizárás volt az első lépés, azt talán megfélemlítésként akarhatták használni (az indok is kitalált volt), gondolom azért szólt csak »egy időre« a tiltás. Én ezek után is kiposztoltam a véleményem, egy hét után hívtak a Fidelitastól, csendben maradok vagy kilépek, jelezték, utóbbi esetben elindulhat az adok-kapok viszony. Rögtön választ adtam.”

A történtek után nem szeretne pártokhoz csatlakozni, mivel így teljesen szabad maradhat kommunikációja. A Telex megkereste minden érintett felet a történtekkel kapcsolatban, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.