2022-12-12 11:30:00

Szijjártó Péter 616 órán át repült idén, 1,5-1,8 milliárd forintot költhettek az útjaira

Már visszafelé jönne egy holdutazáson, annyit utazott. Noha ez a külgazdasági és külügyminiszternek munkaköri kötelessége, a tárca idén semmit nem árul el a kiadásokról.

Már 2021-ben is majdnem összejött a Föld-Hold távolság, idén azonban már az év első tíz hónapja alatt sikerült abszolválnia a két égitest közti átlagos távolságot a külgazdasági és külügyminiszternek - derül ki a 24.hu cikkéből.

Sőt, már ezek alapján elindult visszafelé a Holdról is, ennek nagyjából a 10 százalékát tehette meg. Szijjártó Péter ebben az évben december 1-ig 214 repülőúttal 420 ezer megtett kilométer közelébe jutott. Noha kevesebb repülőútja volt, a politikus különösen sokat járt tengerentúli célpontokra, s ezért a megtett össztávolság jóval nagyobb lett. Jócskán dobott a kilométereken a tavalyi októberben, az Egyesült Államokban tett látogatása, de a Maldív-szigeteken tett kitérő sem elhanyagolható tényező.

A miniszter október 25-én indult egy három kontinenst is érintő túrát: járt az Egyesült Államokban, és Dél-Amerikában is. Oldalának követői ekkor azt is megtudhatták, hogy 41 órát töltött a levegőben, s 31 ezernél is több kilométert tett meg. Egyébként felkereste Buenos Airest is, ahol egy hónappal azt megelőzően már járt. A 2022-es utak összesítésével kapcsolatos kérdésekre már hetek óta nem válaszol a Külgazdasági és Külügyminisztérium, ezért a 24.hu egy olyan privát összesítő oldalt keresett fel, amely Szijjártó Péter Facebook-bejegyzései és a Flightradar alapján könnyen ki tudta számolni az utazások részleteit.

E szerint a politikus tavaly 87 alkalommal indult el Budapestről, ám mivel több állomásos körutakat szervezett magának, így érdemes a repülések számát követni. Tizenegy hónap alatt 214-szer repült, azaz átlagosan másfél naponta ült repülőgépre. Novemberben csúcsot ért el a tárcavezető, akkor ugyanis 29 repülést sűrített bele a 30 napos hónapba. A legtöbbet Brüsszel és Budapest között repülte, de sokszor ment Belgrádba, valamint a New York közelében található teterboroi repülőtéren is gyakran megfordult. Lényegében csak a Honvédség két repülőjével, a business jet kategóriába tartozó Dassault Falconnal és a 140 személy befogadására is alkalmas Airbus A319-essel repült. Mindössze kétszer választott bérelt gépet.

Becslések alapján a 2022-ben repült 616 óra nagyjából 1,5-1,8 milliárd forintjába kerülhetett az adófizetőknek. A pontos adatokat azért nem lehet tudni, mert a tárca egyszer sem tett közzé reálisnak tekinthető elszámolást, mennyi közpénzt emésztenek fel az utak. Tavaly azt közölték, hogy kis híján 31 millió forint jutott 70 repülésre. Idén azonban már válasz sem érkezett.