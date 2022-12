Rónay Tamás;

Németország;terrorszervezet;szélsőjobboldal;Alternatíva Németországért;

2022-12-13 10:10:00

Teljes országos ellenőrzés alá kerülhet az AfD

A teljes német belpolitikára hatással lehet annak az államcsínyt kitervelő terrorcsoportnak az ügye, amelyet múlt héten leplezett le a német rendőrség.

Mivel a múlt héten leleplezett terrorcsoport tagjai nem csak a szélsőjobboldali Reichsbürger nevű csoport tagjai voltak, hanem az egyik összeesküvő előzőleg a radikális Alternatíva Németországért (AfD) párt tagjaként ténykedett, illetve akadt közöttük egy volt szászországi AfD-s tanácsos is, felmerül a kérdés: mennyire veszélyes az AfD az államra. Alexander Dobrindt, a Keresztényszociális Unió (CSU) frakcióvezetője szerint a politikai erő egyes képviselőinek antidemokratikus hozzáállása már korábban is egyértelművé vált, például azokból a chat-üzenetekből, amelyek 2022 közepén szivárogtak ki. Dobrindt egy interjúban úgy vélte, ezek olyan megjegyzéseket tartalmaztak, amelyekből kiviláglik, hogy „a pártban és frakciójában vannak a demokrácia és az állam elutasítására irányuló tendenciák”. Mint mondta, ennek már önmagában elég okot kellene szolgáltatnia arra, hogy a pártot országosan is megfigyelje az Alkotmányvédelmi Hatóság. Egyes tartományokban már megfigyelik a pártot, de szövetségi szinten még nem.

Hasonló jelzés érkezett a szintén ellenzéki Kereszténydemokrata Uniótól (CDU), a párt belpolitikai kérdésekben illetékes szakértője, Alexander Throm rámutatott, az AfD „hazafiasnak állítja be magát, de éppen az ellenkezője ennek”. Szintén úgy vélte, szorosabb megfigyelés alá kellene vonni a pártot.

Egy internetes szavazás szerint a lakosság megosztott annak kapcsán, hogy a jelenlegi botrány az AfD szakadásához vezet-e. A Focus hetilap honlapján végzett internetes szavazás szerint 36 százalék vélekedik így, míg 49 százalék szerint ez nem vezet a párt komolyabb belső megosztottságához.

Hogy pontosan mi is áll az egész ügy hátterében, azt a Spiegel göngyölítette fel. A Saale-folyó egyik kanyarulatában, Délkelet-Türingiában, egy dombon található a Waidmannsheil vadászkastély. A poroszok azon nemesi családjának tulajdona, amely a német monarchia megszűnése előtt 800 évig uralta a területet. Az 1834 és 1837 között emelt épület, melynek mai ura az ingatlanügynökként és pezsgőgyárosként ismertté vált XIII. Henrik Reuss herceg, egy titkos szervezkedés központja volt. Itt tervelték ki a katonai puccsra vonatkozó terveiket azok, akiket múlt héten, az ausztriai Kitzbühelre és az olaszországi Perugiára is kiterjedt razzia során tartóztattak le. Állítólag legalább 25-en vettek közvetlenül részt a hatalomátvétel részleteinek kidolgozásában, de további 29 személy ellen folyik nyomozás 11 német tartományban. Ez volt a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) történetének egyik legnagyobb szélsőségesek elleni akciója. A BKA Államvédelmi Osztályának nyomozói hetek óta figyelték a gyanúsítottakat.

A karlsruhei szövetségi főügyész megállapította: a szélsőjobboldali csoportosulás, a Reichsbürger keretén belül terroristaszervezetet hoztak létre. Egyes, a katonai szárnyhoz tartozó tagok készek voltak a végletekig elmenni. Az ügyészség szerint a vádlottak "önként vállalták", hogy "a fennálló rendszer képviselőit" megölik a hatalomátvétel során, idézte a Spiegel az ügyészséget.

Sajátos személyekből álló csoport verbuválódott össze. Köztük volt a Német Fegyveres Erők Különleges Erők Parancsnokságának (KSK) több tagja, egy elitkatona, egy felfüggesztett rendőr, egy bíró, aki négy évig az AfD képviseletében ült a Bundestagban; egy pilóta, egy doktori címmel rendelkező jogász, egy ismert szakács, egy tenorénekes, egy vállalkozó továbbá egy orvos. Úgynevezett „Querdenkerek” is vannak közöttük, annak a mozgalomnak a követői, akik a világjárvány idején az utcákon tüntettek a kormányzat koronavírus-politikája ellen. Akárcsak a QAnon összeesküvés-kultusz hívei, akik meg vannak győződve arról, hogy egy háttérhatalom mozgatja a szálakat a világban. Az őrült narratíva szerint az uralkodó elit gyerekeket gyilkol, hogy fiatalító szérumot nyerjen ki a testükből. Az állam szélsőjobboldali ellenségei néha inkább tűnnek ezoterikus politikai szektának, mint szigorúan hierarchikus forradalmi kommandónak. A probléma az, mutat rá a Spiegel, hogy a németországi miliőben valószínűleg több tízezer ember gondolkodik hasonlóan, mint a felkutatott terrorcsoport tagjai. Ez pedig azt jelenti, hogy a terrorizmus új formája hatalmas társadalmi kihívássá válhat. Felmerül ugyanis a kérdés: hogyan kell bánni azokkal az állampolgárokkal, akikről nem tudjuk pontosan, hogy csak veszélyesen őrültek, vagy már őrülten veszélyesek? Hogy milyen gyorsan tud egy az összeesküvés-elméleteket hirdető csoportból erőszakos csoport kialakulni, azt 2021. január 6-án Washingtonban lehetett megfigyelni, amikor mintegy ezer, Donald Trump volt elnök által felheccelt szélsőséges támadta meg a Capitoliumot.

Az eddigi megállapítások szerint jó két tucatnyi férfi és nő akartak erőszakkal betörni a Bundestag épületébe. A nyomozók szerint az összeesküvők egy része azt remélte, az akció az egész országban zavargásokhoz és végül puccshoz vezet. Ideiglenes kormány alakulna, amelynek élén Heinrich Reuss herceg áll. „Most szétlapítjuk őket” – mondta állítólag egy lehallgatott telefonbeszélgetésben. Kétséges, hogy a terroristák valóban képesek lettek volna-e megvalósítani őrült terveiket. A Bundestag rendőrsége már hetek óta készül egy esetleges támadásra, a BKA testőreit, akik egyebek mellett a legfontosabb minisztereket őrzik, riadókészültségbe helyezték. Az akció egyik határideje állítólag már el is telt, de nem történt semmi. Ettől függetlenül a hatóságok rendkívül veszélyesnek tartották a leendő „forradalmárokat”. A 150 átkutatott épületből több mint 50-ben találtak fegyvereket a nagyszabású razzia során. Kilencmilliméteres pisztolyok, kardok, kések, kábító fegyverek, harci sisakok, éjjellátó készülékek, valamint szolgálati fegyverek kerültek elő. Közlések szerint több mint 130 000 euró készpénzt, valamint több kiló ezüstöt és aranyat is találtak. Peter Frank szövetségi főügyész szerint nem kérdéses: a csoport célja az volt, hogy "erőszakkal és katonai eszközökkel" felszámolja a demokráciát Németországban. Peter Neumann terrorizmusszakértő is úgy véli, igen veszélyes csoportról van szó, amely komoly károkat okozhatott volna Németországnak. Igaz, szerinte Németország demokratikus berendezkedése nem forgott veszélyben. Sebastian Fiedler, a szociáldemokraták belpolitikai kérdésekben illetékes politikusa rámutat, a Vörös Hadsereg Frakció (RAF) és e csoport között az a legnagyobb különbség, hogy ezúttal a középosztályból jött létre egy terrorista alakulat.