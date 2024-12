Két fronton is előretört az Iszlám Állam

Átfogó támadást indított az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet az Irak középső részén, Bagdadtól 110 kilométerre nyugatra fekvő Ramadinál - közölte Anbar tartomány kormányzója, Szuhaib al-Ravi. A városért már hónapok óta folytak a harcok, az IS csütörtökön este indított új offenzívát, pénteken a tartományi kormányzat épületére kitűzték az IS fekete zászlaját.