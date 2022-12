Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

elbocsátások;Velux;

2022-12-12 16:04:00

Megkezdődött a létszámleépítés a Veluxnál

Elbocsátások kezdődtek a világ vezető ablakgyártója, a dán Velux cégcsoport két magyarországi gyárában, Fertődön és Fertőszentmiklóson. Akit a mintegy 1200 dolgozó közül hivatalosan még nem tájékoztattak az elbocsátásról, de érintett, az néhány napon belül megkapja erről az értesítést.

- Ha jól emlékszem 117-en kerültek azok közé, akiktől megválik a társaság – tájékoztatott László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. – Szerencsére jóval kisebb lett az elbocsátottak száma, mint amiről kezdetben hallani lehetett, akkor még 200-300 emberről beszéltek.

Fontos kiemelni azt is, hogy a romló gazdasági helyzet miatt szükségessé vált létszámcsökkentést a Velux úgy hajtotta végre, hogy emberiességből mindenképpen jelesre vizsgázott. Bárcsak több más cég is hasonló módon járna el, de nálunk sajnos ritkán lehet ilyenre példát találni - tette hozzá.

Az ablakgyártó világcég magyarországi üzeme a törvény alapján járó összegen felül még kéthavi végkielégítést fizetett ki az elküldött dolgozóknak, ami plusz juttatás volt. Sőt, elfogadta a szakszervezetnek azt a javaslatát, hogy kapjon mindenki álláskeresési támogatást is, ami ráadásként 250 ezer forintot jelentett azoknak, akiktől megváltak. A továbblépést igyekezett azzal is megkönnyíteni a Velux, hogy felvette a kapcsolatot azokkal a környékbeli cégekkel, amelyeknél dolgozókat keresnek. A listát és a sok egyéb munkaügyi tudnivalót is tartalmazó kiadvány mellé a képességeikről egy tanúsítványt is kaptak az elbocsátottak, hogy a leendő munkaadóval közösen egyszerűbben találjanak rá a megfelelő munkakörre.