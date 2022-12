nepszava.hu;

Parragh László;béremelés;garantált bérminimum;

2022-12-12 13:58:00

Parragh László nem tartja rossz dolognak a minimálbér és a garantált bérminimum kétlépcsős emelését

Az iparkamarai elnök szerint ugyanakkor ma már kisebb jelentősége van a bértárgyalásoknak, ugyanis a cégek év közben is dönthetnek az emelésről.

Nem rossz gondolat, ha a jelenlegi, bizonytalan helyzetben először fél évre állapodnak meg a képviseletek a garantált bérminimum emeléséről – mondta a napi.hu megkeresésére Parragh László.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a bértárgyalásokkal kapcsolatban kérdezte a portál. Jelezte, a minimálbérnél jóval több vállalkozást – elsősorban a kisebbeket – érintő garantált bérminimum kétlépcsős emelése számukra könnyebbség lehet. Fél év múlva jobban látjuk, hogy pontosan milyen inflációval kell számolnunk és milyen egyéb, ma még nem látható gazdasági következményekkel kell szembenéznünk. Megítélése szerint ma már jóval kisebb jelentősége van a minimálbér-tárgyalásoknak, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ennek okát abban látja, hogy a fizetések emelését a reálgazdaság szereplői, a cégek határozzák meg. A vállalkozások bármikor dönthetnek bérrendezésről, ahogy erre több példát is láttunk az idei évben - tette hozzá. Megjegyezte, hogy legfrissebb kutatásuk szerint a vállalkozásoknak nagyon jelentős problémát okoz az energiaárak emelkedése. Sok múlik az állami beavatkozáson, ugyanis megfelelő intézkedések híján nagyon komoly hatással lesz a folyamat a nemzetgazdaságra. A felmérésben részt vevő társaságok 81 százaléka tervezi az emelkedő energiaárakat a fogyasztóira áthárítani további energiaár-emelkedés esetén. Az is kiderült 92 százalékuk azt gondolja, ezt nem lehet teljes mértékben megtenni, s a társaságok 41 százaléka elbocsátásokat is tervez.

A portál emlékeztet, hogy a felek már közel jártak egy olyan megállapodáshoz, amelynek értelmében a minimálbér és a bérminimum egyaránt 15-15 százalékkal emelkedett volna. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor világossá tette, hogy nem teljesíthető a munkáltatói oldal újabb járulékcsökkentésre vonatkozó kérése. A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 százalék, a munkáltatóknak 2016-ban még a bruttó bér 27 százalékát kellett befizetniük az államkasszába.