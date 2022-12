Czene Gábor;

Farkas Flórián;

2022-12-12 17:18:00

Bűncselekmény hiányában lezárták a Híd a munka világába program ügyét, Farkas Flórián ünnepel

A Lungo Drom fideszes elnöke arról tájékoztatta szervezete képviselőit, hogy megszüntették a nyomozást a Híd a munka világába foglalkoztatási program ügyében. A hírt az ügyészség is megerősítette.

A Híd a munka világába program ügyét bűncselekmény hiányában lezárták – ezt írta Farkas Flórián volt fideszes parlamenti képviselő, a Lungo Drom elnöke „barátainak, képviselőtársainak”. A szerkesztőségünkhöz eljutott e-mailben Farkas Flórián hangsúlyozta, hogy „személyem semmilyen szinten nem volt érintett az ügyben, és a velünk dolgozó munkatársainkat is ártatlanul rágalmazták alaptalan vádak miatt”.

Lapunk kérdésére a Fővárosi Főügyészség is megerősítette a hírt, azzal a különbséggel, hogy az eljárást nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntették meg. „Az érdeklődött ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárást – bizonyítottság hiányában – megszüntette. A nyomozó hatóság megszüntető határozata ellen panasz a Fővárosi Főügyészségre a mai napig nem érkezett” – áll a Népszavának küldött válaszban. Ugyanezt az információt kapta az ügyészségtől a 24.hu, amely hétfő délután elsőként számolt be a 2015 óta folyó eljárás megszüntetéséről.

Farkas Flórián a történtekért az ellenzéket tette felelőssé, amelynek célja szerinte a botránykeltés volt, az, hogy „lejárassák a felzárkózás ügyét, azt az európai szinten is figyelemre méltó eredményt, amit a magyar kormány velünk és a cigánysággal közösen elért ezen a területen”.

A roma politikus állításától eltérően a Híd a munka világába foglalkoztatási szövetkezettel – amely akkor alakult, amikor még Farkas Flórián volt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) – nem kizárólag az ellenzéknek akadtak gondjai. A Híd a munka világa program ugyanis gellérthegyi székház vásárlásától kezdve sok mindenre költötte a pénzt, csak éppen a romák foglalkoztatási helyzetének javítására nem. A fideszes Balog Zoltán minisztersége idején az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a befuccsolt program miatt 1,6 milliárd forint visszafizetésére kötelezte az ORÖ-t. (Más kérdés, hogy az ORÖ a hírek szerint végül ennek csak a töredékét fizette vissza.)

Vizsgálódott az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF is. A 24.hu 2019-ben számolt be arról, hogy az OLAF kimutatása szerint az Emmi a szerződésbontás előtt összesen 24 szabálytalansági eljárást indított az ORÖ által lefolytatott közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatban. Tizenegy esetben meg is állapítottak valamilyen a szabálytalanságot. Végül az ORÖ által elszámolásra benyújtott 1,6 milliárd forintot kitevő tételekről kimondták, hogy a „teljes összeg esetében fennáll a szabálytalanság gyanúja”.

Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő korábban kiderítette, hogy Farkas Flórián egyik közeli munkatársát is gyanúsítottként hallgatták ki a Híd a munka világába ügyében. Összesen öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, maga Farkas Flórián azonban nem volt közöttük.

A nyomozást – a Fővárosi Főügyészség felügyelete mellett – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága folytatta. Az adóhatóságtól is szerettük volna megtudni, hogy egyáltalán meghallgatták-e, akár csak tanúként is, az ügy főszereplőjének tartott Farkas Flóriánt. Ha választ kapunk, közöljük.

Mindenesetre Farkas Flórián a már idézett levelében rögzítette: „A méltatlan támadások nem tudnak maradandó éket verni a cigányság egyre erősebb képviseletében, és abba, hogy saját érdekeinkért szervezetten, egységesen és tudatosan kiálljunk. A cigányság és a kormány továbbra is számíthat ránk, a munkánkra.”