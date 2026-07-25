Több mint 100 millió forintot költött az ORÖ a hírhedt Híd a munka világába programra, ráadásul még tetemes büntetést is fizetett

Gépkocsibérlésre mintegy 21 millió, a mentorok bérjárulékára közel 60 millió, rendezvényszervezésre és élelmezési-ellátási költségre (catering) 2 millió forint. Ilyen és ehhez hasonló tételekből áll össze az a 108 millió forint, ami eredetileg a Híd a munka világába foglalkoztatási projekt költségvetésének része lett volna, végül azonban a kifizetés az erről szóló lapunk birtokába került dokumentum szerint az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) büdzséjét terhelte.