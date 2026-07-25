A szebb napokat látott Lungo Drom megismételt kongresszusán nagyjából két tucat ember elég volt ahhoz, hogy Farkas Flóriánt újra elnökké válasszák. Történt mindez abban a 910 négyzetméteres budapesti székházban, amit a Fidesz ingyen adott a szervezetnek.
A kongresszust Tiszapüspöki helyett végül Budapesten tartották meg. Az eseményen elenyészően kevesen jelentek meg, a tisztújítás elmaradt, a szervezet elnöke látványosan kerülte a lehetőséget, hogy válaszolnia kelljen a Népszava kérdéseire.
Hivatalossá vált, amit korábban megírtunk: elmarad a Lungo Drom tisztújító kongresszusa. Farkas Flórián erről szűkszavú e-mailben tájékoztatta szervezete tagjait.
Farkas Flórián szervezete mégsem tarthatja meg tisztújító rendezvényét abban a közösségi házban, ahol eredetileg szerette volna.
A szebb napokat látott roma szervezet ezúttal Tiszapüspökiben rendezi tisztújító kongresszusát. Farkas Flórián meghívója hangsúlyozza, hogy a részvétel önköltséges alapon történik.
Farkas Flórián eltűnt a nyilvánosságból. Szervezete tetszhalott állapotban van, a legutóbbi nemzetiségi választáson el sem indult.
A legfőbb ügyész szerint azért nem lehetett vádat emelni, mert a nyomozó hatóság egyetlen személynél sem találta bizonyíthatónak a bűncselekmény elkövetését.
Hasonlóra még nem volt példa: az elmúlt harminc évben, amióta kisebbségi önkormányzatiság létezik Magyarországon, a szervezet az összes választáson elindult.
Az „európai uniós támogatások végrehajtása vonatkozásában” indult eljárás.
Sztojka Attila kormánybiztos szervezete nekiesett a fideszes Lungo Dromnak.
Van itt több százezer cigány munka nélkül, csak nem tudnak róla vagy nem akarnak tudni róla – mondta.
Annál bővebbet, hogy a „támogatás személyi és felhalmozási kiadásokra lett felhasználva”, a pénzügyi jelentés nem árult el.
Jókora késéssel tette közzé a 2017-2021 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóit a Farkas Flórián vezette roma szervezet.
Sokadszorra feltett kérdéseinkre sem válaszolnak.
Sztojka Attila kormánybiztos azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg.
Gépkocsibérlésre mintegy 21 millió, a mentorok bérjárulékára közel 60 millió, rendezvényszervezésre és élelmezési-ellátási költségre (catering) 2 millió forint. Ilyen és ehhez hasonló tételekből áll össze az a 108 millió forint, ami eredetileg a Híd a munka világába foglalkoztatási projekt költségvetésének része lett volna, végül azonban a kifizetés az erről szóló lapunk birtokába került dokumentum szerint az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) büdzséjét terhelte.
Az elhíresült roma foglalkoztatási program ügyében a nyomozó hatóság még azt sem találta bizonyíthatónak, hogy egyáltalán történt volna bűncselekmény. A szabálytalan pénzköltések a jelek szerint nem számítanak annak.
A Híd a munka világába program vezetője nem csak akkor lehet felelős a jogsértésekért, ha azok elkövetésére kifejezetten ő adott utasítást – mondta lapunknak Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója
Ami azért is meglepő, mert ezek a dokumentumok több száz oldalt tesznek ki a Híd a munka világában program 1,6 milliárd forintos ügyéről.
A legfőbb ügyész parádés érvéléssel magyarázta meg, miért nem került sor a volt kormánypárti országgyűlési képviselő felelősségre vonására.
Biró Ferenc, a hatóság elnöke azt közölte, ha betekintést nyertek az iratokba, akkor tudnak továbblépni.
A parlamenti nemzetbiztonsági bizottság korábbi elnöke az új Integritás Hatósághoz fordult, azonnali lépést kérve, az egykori ORÖ-elnök hivatali ideje alatt kipattant korrupciós ügyekben megszüntetett nyomozás miatt.
A Lungo Drom fideszes elnöke arról tájékoztatta szervezete képviselőit, hogy megszüntették a nyomozást a Híd a munka világába foglalkoztatási program ügyében. A hírt az ügyészség is megerősítette.
A NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága semmiféle gyanús körülményt nem talált a Lungo Drom gazdálkodásában. Igaz, nem is nagyon keresett - tudta meg lapunk.
Az ORÖ közgyűlése előtt a különböző frakciók lázas egyeztetést folytattak, amelynek eredményeként nem teljesen tisztázott körülmények között ugyan, de az ORÖ tagjai saját maguk közül szakmai tanácsadó testületet választottak.
Átláthatatlan a működés és a gazdálkodás, Farkas Flórián elnök nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek – erre hivatkoznak azok a roma politikusok, akik a kormánypárti cigány szervezet megszüntetését szeretnék elérni az ügyészségnél.
Meghosszabbították a nyomozást az ORÖ-pénzek ügyében.