Nincs még taxis megállapodás

– Még nagyon a tárgyalások elején tartunk, így nem szeretném kommentálni a hétfői ülésen elhangzottakat – ennyit válaszolt a Népszavának Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki hétfő délelőtt egyeztetett két taxis szervezet képviselőjével.

Mint arról írtunk, májusban a taxisok követelésére 33-35 százalékkal emelkedtek a fővárosi taxis tarifák. A benzinárstop kivezetése után decemberben két szervezet fordult azonnali követelésekkel a kormányhoz: a Független Egységes Szakszervezetek Szövetsége és a Nemzeti Szakszervezet Taxis Tagozata követelt (többek között) azonnali tarifaemelést. Ahogy Kiss Ambrus fogalmazott: "meghallgatták a taxisok javaslatát, amelyről még az idén folytatják az egyeztetést".

A főpolgármester-helyettes a múlt heti háttérbeszélgetésen annyit azért elárult, hogy a taxis érdekvédelmi szervezetek is megosztottak abban a kérdésben, hogy egy újabb áremelés javítana-e a helyzeten. Nem csak a fővárosban, hanem vidéken is dilemma a taxis tarifák emelése. Egy szegedi taxis társaság névtelenséget kérő ügyvezetője lapunknak arról beszélt, ha emelnek, akkor már nem biztos, hogy az utasok beülnek hozzájuk, így "állhatunk egy helyben." Szegeden - ahogy Budapesten kívül mindenütt - szabadáras a taxi szolgáltatás. Az alapdíj a budapesti ezerrel szemben 500 és 890 forint, egy kilométer viszont 430 és 490 forint között van, szemben a fővárosi 400 forinttal. Miskolcon ugyanakkor mindössze jellemzően 320 forintba kerül egy kilométer, 700 forintos alapdíj mellett. Lapunknak több vidéki szolgáltatónál is azt mondták, megvárják, milyen emelésben sikerül Budapesten megállapodni, ahhoz képest próbálják belőni a még elfogadható mértéket. Információink szerint a fővárosi tárgyalások ma folytatódnak.