Navracsics Tibor;Gulyás Gergely;uniós pénzek;

2022-12-13 09:45:00

Navracsics Tibor: Abban bízunk, hogy napokon belül aláírhatjuk a megállapodásokat

A rendkívüli kormányinfón pedig Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a magyar kormánynak nem fájnak a korrupcióellenes intézkedések.

Két nagy pénzösszegről beszélünk, a helyreállítási terv, vagy hivatalos nevén helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében 2300 milliárd forintról beszélhetünk, amely megnyílik ezáltal, amelynek a vállalásaink érdekében. Körülbelül 48 százaléka olyan projektek finanszírozására fog menni, amely a klímapolitikai, energiapolitikai célok elérését teszi lehetővé - jelentette be a területfejlesztésért felelős miniszter.

Navracsics Tibor kifejtette, további körülbelül 30 százalék pedig a digitális infrastruktúra fejlesztés, digitális készségek fejlesztése, illetve digitális közszolgáltatások fejlesztése és vállalkozások digitális átmenetének támogatását teszi lehetővé. Az operatív programok tekintetében összességében a magyar társfinanszírozással együtt körülbelül 14 ezer milliárd forint állt rendelkezésre. Ebből azonban több mint 4000 milliárd forintot már eddig is jóváhagyott a Bizottság, ezek az agrár-és vidékfejlesztési programok. A 9-10 ezer milliárd forint körül annak az összege árfolyamtól függően, amely a többi operatív program rendelkezésére áll, és most ennek is megnyílik a lehetősége, hogy ebből finanszírozhassunk programokat.

Megjegyezte, az Európai Bizottság már november végén visszaigazolta azt, hogy kiválónak tartja a magyar nemzeti újjáépítési tervet - az Európai Unió tagállamainak tervei közül az egyik legkiválóbbnak - másrészt pedig a kohéziós pénzek vonatkozásában sem lát már további aggályt, ami a tartalmi részét illeti az operatív programoknak, illetve magának a kohéziós pénzek szétosztásának. Majd azzal folytatta, hogy ami most december közepén történik ez már csak a tanács, illetve a bizottság részéről a nyugtázása az eddigi munkának.

- fogalmazott.

A hvg.hu-nak a tanárbérekkel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, ez attól függ, hogyan érkeznek a források. „Ma úgy tűnik, hogy nincs akadálya annak, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk, és ahogy hozzájutunk abban a pillanatban a tanárbéremelés az ígért mértékben bekövetkezik” - tette hozzá.

Az ATV felidézte a Politico cikkét, miszerint Orbán Viktor győzelmével végződött ez az alkufolyamat. Erre Gulyás Gergely azt mondta, „szerintem Európa, vagy ha úgy tetszik, az Európai Unió győzelmével végződött, és mi is az Európai Unió tagjai vagyunk.”

Navracsics Tibor jelezte, nem voltak különösebben feszültek a tárgyalásuk során, ellentétben azokkal, akik „nagyon nem akarták, hogy sikerüljön elérni a célunkat, ők egyre hangosabbak, ők feszültebbek voltak”. Azt hangoztatta, a kormány részéről végig higgadtság volt, ő maga egyetlen feszült megjegyzésre sem emlékszik a magyar oldal részéről. „Az Európai Parlamentből pedig kezdettől fogva hisztérikus hangok hallatszottak, de úgy látszik, hogy a higgadtság kifizetődőbb, mint a hisztéria” - jegyezte meg.

Gulyás Gergely kifejtette, ha nem lesz további feljogosító feltétel, akkor semmi akadálya annak, hogy január elsejétől a pedagógus béremelés abban a formában, ahogy a kormány bejelentette, megtörténhessen.

- fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette, bízik benne, hogy a Bizottság is ehhez tartja magát, valamint abban, hogy „azok a magyar baloldali képviselők és nemzetközi elvtársaik, akik mindent megtesznek, hogy Magyarország ne kaphasson pénzt, nem járnak sikerrel, mert ha az ő nettó 6 milliós fizetésüket nem folyósítanák, az nekik is fájdalmas lenne. Esetleg a pedagógusok is megérdemelnék azt, hogy ők is magasabb béreket kapjanak.”

Navracsics Tibor megjegyezte, azért másodlagos, mikor kapjuk meg a pénzeket, mert általában utófinanszírozású dolgokról van szó. Az európai uniós projektek esetében és a költségvetés, ahogyan a kohéziós pénzek esetében itt is előfordulhat, hogy már az előkészítésre és az első lépésekre megadja a támogatást. „Mi azt tervezzük mindenesetre, hogy március végéig 25 új pályázati felhívást jelenjen meg a helyreállítási alap. Pénzeszközeinek a felhasználását jelenti majd, illetve ennek a terhére jelennek meg ezek a felhívások, tehát mi a magunk részéről az év első negyedévében már megkezdjük a munkát” - tette hozzá.

Érkezett kérdés Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásával kapcsolatban is. Gulyás Gergely azt mondta, ezt nem lehet megoldani a rendkívüli jogrend adta keretek közt. Az első parlamenti ülés jövő február huszadikán lesz, ekkor fog elkezdődni a tárgyalás. Mindez rendes eljárás szerint, s mint a miniszter fogalmazott, a folyamat „nem szokott zavaróan sokáig tartani.” Nyomatékosította, „a kormánypártok támogatása az adottnak látszik. Ahogy mi számíthatunk a szövetségeseinkre, a szövetségeseink is számíthatnak ránk.”

Navracsics Tibor arról is beszélt, ez egy jó esély arra Magyarországnak, hogy az Európai Unió többi tagállama számára is példát mutasson abban, hogyan lehet egyébként konkrét lépésekkel egyrészt egy „ideológiailag vezérelt hisztériakampányt kezelni”, másrészt pedig a közbeszerzések és a gazdasági élet kifehérítése terén további lépéseket tenni, „ami adott esetben más európai uniós tagállamoknak is mintául szolgálhat.” Gulyás Gergely ehhez annyit tett hozzá, hogy a valóság Magyarország pártján áll. Azt hangoztatta, az elmúlt években rendkívül sok politikai vádaskodással kellett a magyar kormánynak szembenéznie, ezért nekik is érdekük, hogy a konkrét napi gyakorlatot, a mindennapi valóságot ismerhessék meg azok, akik Magyarországot valóban meg akarják ismerni.

Egész egyszerűen azért, mert a helyzet Magyarországon mindig lehet jobb, és hazudik, aki azt mondja, hogy egy országban nincs korrupció. Minden országban van, a korrupció mértéke nem mindegy, de a helyzet Magyarországon egyáltalán nem rosszabb, mint akár Nyugat-Európa, akár az újonnan csatlakozott országok közül számos országban” - vonta le a konzekvenciát.