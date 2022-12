Ukrán erők robbanthattak a Melitopol melletti hídon, elvágva az orosz utánpótlás útját

nepszava.hu;

riadó;Híd;rongálás;ukrán erők;orosz-ukrán háború;Herszon;Melitopol;

2022-12-13 14:35:00

Ukrajna újabb lépést tett a Krím felé. Az orosz megszállókkal háborúban álló ország szinte minden részén légiriadót hirdettek.

Robbanásban megrongálódott egy kulcsfontosságú híd Ukrajna déli részén Zaporizzsja megyében Melitopol és a várossal szomszéd Kosztyantyinivka falu között – adta hírül a The Guardian helyi jelentésekre hivatkozva. Az Euromaidan Press Twitteren tette közzé azt a videót, amelyen látni a Molocsna folyón átívelő. Melitopol kulcsfontosságú logisztikai csomópont, amely a megszállt Krímhez vezet.

A támadásban az átkelő két támasztéka megsérült, a fesztáv pedig részben beomlott a robbanás következtében, így gyakorlatilag használhatatlanná vált nagy katonai forgalom számára. A hídra mért csapás mindössze két nappal azután történt, hogy Ukrajna Himars rakétákkal eltalált egy orosz laktanyát, amely a város egyik üdülőhelyén található, jelentős orosz veszteségeket okozva.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

