P. Szabó Dénes;

gyász;zene;Angelo Badalamenti;

2022-12-13 14:07:00

Meghalt Angelo Badalamenti

A világhírű amerikai zeneszerző 85 éves volt.

Vannak olyan komponisták, akik egy-egy alkotásukkal emblematikussá tesznek egy filmet, és vannak olyanok, akik nemcsak zenét írnak, de külön világokat nyitnak meg dallamaikkal. Ilyen zeneszerző volt a vasárnap meghalt Angelo Badalamenti, aki nélkül nem lenne olyan szürreálisan bizarr és felemelő a Twin Peaks című kultsorozat, ahogy alkotótársa, David Lynch számos másik filmje sem.

Az amerikai zenész nyolcvanöt évesen hunyt el vasárnap este a családja körében a New Jersey állambeli otthonában a Hollywood Reporter információi szerint. Az olasz felmenőkkel rendelkező, New York-i születésű Badalamenti először az 1973-as Gordon's War című krimihez komponált filmzenét, de a fordulópontot az jelentette, amikor David Lynch felkérte, írjon egy dalt az 1986-os Kék bársony című filmjéhez, mely után számos produkcióban működtek együtt. Ezek közül kiemelkedő a Twin Peaks című sorozat, melyért Badalamentit 1991-ben Grammy-díjjal jutalmazták, zenéje pedig huszonöt országban lett aranylemez. Emellett ő szerezte még David Lynch Veszett a világ, a Twin Peaks: Tűz jöjj velem, az Útvesztőben, a Straight Story – Az igaz történet és a Mullholland Drive című alkotások zenéjét is. De más filmekhez is komponált, többek közt a Rémálom az Elm utcában című horrorsorozat harmadik részéhez, valamint A part, A tanárnő és Az elveszett gyerekek városa című filmekhez is. A zene mellett pedig ritkán, de szerepeket is vállalt: a Mullholland Drive-ban a kávéimádó gengszter, Luigi Castigliane alakjába bújt, míg a Kék bársony bárjelenetében az énekest alakító Isabella Rossellini mellett zongoristaként tűnt fel.

Badalamenti munkássága során több sztárnak is írt dalt, többek közt Nina Simone, Nancy Wilson, David Bowie, Paul McCartney és Liza Minnelli számára, és ő szerezte a Barcelonában megrendezett 1992. évi nyári olimpiai játékok megnyitójának zenéjét is. Az alkotót 2008-ban életműdíjjal jutalmazták a World Soundtrack Awardson, 2011-ben pedig a Henry Mancini-díjat vehette át.