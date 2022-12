P. L.;

2022-12-14 14:35:00

Szijjártó Péter is Katarban van

A tárcavezető részletesen beszámolt programjáról, a katari külügyminiszterrel is találkozott.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor Katarba utazott a labdarúgó világbajnokság utolsó meccseit megnézni, nem is akármilyen arzenállal: a honvédségi Dassault Falcont két OTP-s magánrepülőgép és a NER kedvenc magángépeként elhíresült Bombardier Global 6000 típusú csúcskategóriás magánrepülőgép követte. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezt követően a Facebookon számolt be követőinek arról, hogy ő is Katarba érkezett, igaz, más céllal.

Miután Orbán Viktor összekulcsolt kézzel, látszólag vallásos áhitatban menekült el a Telex stábja elől, Szijjártó Péter sem mulasztotta el a nyilvánosság előtt demonstrálni, hogy mennyire vallásos, s egy fotót is közzétett az 5:30-kor kezdődő katari rorate szentmiséről, ahol éppen látványosan imádkozik. Azt nem tudni - fűzhetjük hozzá -, hogy a tárcavezető esetleg elfelejtette-e, hogy Jézus Krisztusnak meglehetősen negatív véleménye volt a színleg nagy imádkozásokról (Lk 20, 46-47.). Egyébként a fotó tanúsága szerint Budai Gyula is Katarban van.

Ezt követően Szijjártó Péter az Al-Dzsazíra pánarab hírügynökségnek nyilatkozott, majd a katari külügyminiszterrel találkozott, akit a barátjának nevezett. „Katar megfelelt a kihívásnak, jó házigazda, de ma nem a futball, hanem a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködés kérdései kerülnek napirendre” - írta a tárcavezető, bár az nem egészen világos, hogy a jó házigazda mibenléte alatt pontosan mire gondolt, ismerve, hogy a sportlétesítmények építésekor több száz, de egyes feltételezések szerint több ezer vendégmunkás vesztette életét.

A külgazdasági és külügyminiszter az állami médiának nyilatkozva elmondta, Katar a világ harmadik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik, az energiaválságra pedig a megoldás, hogy minél több földgáz eljusson az európai piacra, ezért Magyarország érdeke, hogy újabb forrásokat tudjunk bevonni a földgáz ellátásba. Megkötöttek egy politikai megállapodást, amelynek értelmében Katar készen áll arra, hogy vállalatközi tárgyalások induljanak a Qatar Energy és magyar oldalról az MVM között. Hozzátette, mindehhez persze az Európai Unióra is szükség van, hiszen a környező országokban is kellenének infrastrukturális fejlesztések. Mindezzel együtt reális megoldásnak nevezte, hogy körülbelül három éves időtávon belül katari földgáz is szerepet kaphasson a magyarországi energiaellátásban.

Magyarország és Katar között mindig is kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés volt, így a gazdasági együttműködésnek nincs politikai akadálya - közölte a miniszter. Téma volt a légiközlekedési együttműködés is, a Qatar Airwaysnek ebben nagy szerepe van. Az ukrajnai háború kérdésében is azonos állásponton vannak, itt a tárcavezető a szokásos paneleket sorolta fel, miszerint elítélik a háborút, ugyanakkor a béke a legfontosabb és nem lehet megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal.

Amint arról már szintén beszámoltunk, a katari labdarúgó-világbajnokság vonatkozásában Orbán Viktor tegnap este egyebek között arról beszélt, nagyon jó, hogy egy arab országban látják vendégül a világot, amelynek így tiszteletben kell tartania a helyi szokásokat és szemléletmódot. Mint mondta, ez nemcsak a labdarúgás, de az eltérő életfelfogás megértése szempontjából is fontos.