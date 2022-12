P. L.;

Hiába az Orbán-kormány szankcióellenes retorikája, a magyarok többsége támogatja az uniós intézkedéseket

Az uniós tagság pedig átlag feletti népszerűségnek örvend hazánkban.

A megkérdezettek 59 százaléka Magyarországon is támogatja, hogy az Európai Unió kiáll Ukrajna mellett - derül ki az Eurobarométer felmérésének eredményeiből, amelyet szerkesztőségünk részére is eljuttatott az Európai Parlament. Európa polgárainak többsége továbbra is az Európai Uniót megalapozó demokráciát, emberi jogokat és szólásszabadságot tekinti a legfőbb értéknek, és ezek védelmét várja el az Európai Parlamenttől - olvasható a jelentésben.

Az október 12-e és november 7-e között végzett közvélemény-kutatás szerint az uniós polgárok összesen mintegy 74 százaléka helyeselte, hogy az EU Ukrajna mellé állt az orosz-ukrán háborús konfliktusban. A támogatók mindegyik tagországban többségben voltak, a legegyhangúbban Svédországban (97 százalék), Finnországban (95 százalék), Hollandiában (93 százalék), Portugáliában (92 százalék) és Dániában (92 százalék) azonosulnak az Európai Unió pozíciójával,

Az Oroszországgal szembeni szankciók, valamint az Ukrajnának nyújtott pénzügyi, katonai és humanitárius segítségnyújtás szintén nagy többségű támogatottságot élvez, az EU polgárainak összesen mintegy 73 százaléka támogatja ezeket.

A felmérésben általánosabb kérdések is előkerültek, így például, hogy mely értékekre kellene leginkább összpontosítania az Európai Parlamentnek. A válaszadók összessége leggyakrabban a demokráciát (36 százalék), az emberi jogokat (29 százalék), valamint a szólás- és gondolatszabadságot (28 százalék) említette, Magyarországon átlag fölötti mértékben,

Az uniós polgárok 65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy maga is megérzi az orosz-ukrán háború hatásait, ami az idén április-májusi eredményekhez képest 4 százalékos emelkedést jelent. A válaszadók többsége ugyanakkor ezzel együtt is hasznosnak ítélte meg az uniós tagságot, összességében 72 százalék nyilatkozott így. A felmérés szerint Magyarországon ennél is nagyobb az Európai Unió támogatottsága: