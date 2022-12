Czene Gábor;

Horthy Miklós;

2022-12-16 07:00:00

Horthyról készült festmény előtt adták át az egyházi Kapisztrán Szent János-elismeréseket

Tény és való, hogy szerencsétlenül alakultak a körülmények – nyilatkozta lapunknak Berta Tibor tábori püspök.

Berta Tibor katolikus tábori püspök egy Horthy Miklósról készült festmény előtt adta át a tábori püspökség által 2014-ben alapított Kapisztrán Szent János-elismeréseket.

A díjátadó ünnepséget a közelmúltban, december elején rendezték a Szabadság téri református Hazatérés Temploma egyik helyiségében – erről a Magyar Kurír katolikus hírportál tudósított. Az itteni gyülekezetnek Hegedűs Loránt a lelkésze, a templom bejáratánál Horthy Miklós mellszobra látható. A szobron kívül a Horthy-kultusz ápolását szolgálja a volt kormányzót ábrázoló festmény is, amely abban a teremben kapott helyet, ahol a rendezvényt tartották.

Kérdésünkre, nem érzi-e zavarónak, hogy Horthy Miklós festménye volt a háttér az ünnepségen, Berta Tibor tábori püspök közölte: elfogadták ezt a helyzetet.

Ugyanakkor többször elismételte, „nem szerencsés”, hogy a díjátadón így alakultak a körülmények, és az sem, hogy az eseményről készült tudósításban jól látható a Horthy-festmény.

Berta Tibor magyarázatként elmondta, hogy a katolikus tábori püspökség székhelye a Szabadság téri református egyházközség mellett van. A püspök kifejtette: „A Budapest-Szabadság téri Hegedűs Loránt vezette református egyházközséggel 1995 óta a szomszédi jó viszonyon túl, az ökumenizmus jegyében arra törekszünk, hogy támogassuk és segítsük egymást a mindennapokban is. Így amikor olyan nagyobb létszámú rendezvényünkre kerül sor, amelyet a püspökségen alkalmas helyiség hiányában nem tudunk megtartani, a református gyülekezet helyiségeit használhatjuk. Ez történt a mostani elismerések átadásakor is. Az említett teremben több más történelmi személyről készült festmény is látható: Balassi Bálint költő, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme, Kossuth Lajos, Magyarország kormányzó-elnöke, Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem, Thököly Imre kuruc hadvezér, erdélyi fejedelem portréja.”

A püspök hangsúlyozta, hogy

A katolikus tábori püspökségen éppen ezért nincs se festmény, se bármilyen más kép a volt kormányzóról. Berta Tibor elmondta, az elmúlt 28 éves katonalelkészi szolgálatában arra törekedett, hogy szem előtt tartsa a katolikus egyház tanítását, amely elítéli és elutasítja az emberek faj, bőrszín, társadalmi helyzet vagy vallás alapján történő bármilyen üldözését, diszkriminációját, az antiszemita megnyilvánulások valamennyi formáját.

A katonai ordinariátus (tábori püspökség) az elmúlt évtizedek alatt – ahogyan Berta Tibor fogalmazott – „mindvégig a közös lelki örökségből kiindulva, a testvéri párbeszéd nyitottságával végezte és végzi a katonák közötti lelkipásztori szolgálatot a tábori rabbinátussal és a protestáns tábori püspökséggel együtt, őszinte szívvel törekedve arra, hogy kölcsönös megértésben közösen álljanak ki az igazságosságért, az erkölcsi értékek megbecsüléséért, a szabadságért és a béke nemes ügyéért”.

Berta Tibor kitért arra is, hogy Frölich Róbert volt tábori rabbival 1994 óta ismerik egymást, vele különösen jó, barátinak nevezhető a kapcsolata, ahogyan a tábori rabbinátus jelenlegi vezető főrabbijaival is. A Kapisztrán Szent János-elismerések átadásakor – tette hozzá a katolikus püspök – posztumusz arany érdemérmet kapott az a Kálló Ferenc tábori lelkész, akit a nyilasok 1944. október 28-án elhurcoltak és kivégeztek, és akinek embermentő tevékenységét a jeruzsálemi Jad Vasem intézet Világ Igaza-kitüntetéssel ismerte el.