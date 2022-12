nepszava.hu;

2022-12-16 11:01:00

Miközben a kormány egyebek között azt vállalta az EU-nál, hogy csökkentik az ilyen közbeszerzéseket.

274 milliót költött műtárgyakra a legutóbb 2019-ben ülésező Corvin-lánc Testület – derül ki a hvg.hu által észrevett tenderbontásból.

Mint írják, az összegért 72 műtárgyat vásároltak a 4,7 milliárdért felújított villába, hogy a Horthy-érából felélesztett Corvin-lánc kitüntetést adományozó testület „végre teljesen historikus környezetben találkozhasson”.

Már amikor úgy tartja kedve. A testület ugyanis

Felhívják a figyelmet arra, a testület eljárása azért is volt különleges, mert meghívásos közbeszerzés volt, és a három ajánlattevő helyet csak egyet hívtak meg. Ezt azzal magyarázták, hogy

A portál szerint ez azt jelenti, a testületnek konkrét elképzelései voltak a székházaként használt, századfordulós Róheim-villa belső díszítésére.

A Pintér Aukciósház Kft.-től - mint egyetlen meghívott ajánlattevőtől - 47 festményt, 7 szobrot, 5 állóórát, 11 dísztárgyat és 2 tükröt szereztek be. Köztük van Mednyászky László „Hegyes táj” című festménye 1900 környékéről, Kelety Gusztáv „Vadlesen” című festménye 1894-ből, Ligeti Antal három olajfestménye is, valamint Czóbel Bélától a „Csendélet sárga kosárral” is az 1930-as évekből.

A műtárgyak abba az épületbe kerülnek, amelyet a Corvin-lánc Testület ingyen kapott az államtól, és amelynek felújítására

A felújított épületben kialakítottak lifteket, „reprezentatív tereket”, irodát, tárgyalót, szivarszalont, ebédlőt, a tetőtér beépítésével vendéglakosztályokat és egy zeneszobát. Utóbbiba zongorát is vettek 10 millióért, a bútorokra és függönyökre több mint 300 millió ment el.