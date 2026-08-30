Úgy látja, jelentős különbség alakult ki a Magyar Corvin-lánc Testület működése és az általa kívánatosnak tartott közéleti szerep között.
Az eredetileg Horthy Miklós alapította, 2001-ben visszahozott elismerést Sulyok Tamás államfő adta át kedden a Sándor-palotában.
A kabinet nem nézhette tétlenül az energiaárak emelkedését, a milliárdokért felújított zuglói Róheim-villa többletköltségeit már át is utalta a működésért tavasztól felelős Sándor-palota javára.
A kitüntetésre jelölteket véleményező szervezet egy új törvényjavaslat szerint idén nyártól a kormány helyett a köztársasági elnök hivatala alá kerülne.
A meglehetősen ritkán ülésező szervezet kapta meg a Városligetre néző Róheim-villát, ahol egyébként egykor Tisza Istvánt meggyilkolták.
Miközben a kormány egyebek között azt vállalta az EU-nál, hogy csökkentik az ilyen közbeszerzéseket.
A Corvin-lánc Testületről van szó.