Nem kell aggódnia a Corvin-lánc Testületnek, 42 millió forintos rezsitámogatást kaptak a kormánytól

A kabinet nem nézhette tétlenül az energiaárak emelkedését, a milliárdokért felújított zuglói Róheim-villa többletköltségeit már át is utalta a működésért tavasztól felelős Sándor-palota javára.