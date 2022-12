R. Hahn Veronika (London);

dokumentumfilm;Egyesült Királyság;királyi család;

2022-12-17 12:40:00

Mélyen hallgat a brit királyi család

Felborzolta a brit közhangulatot a sussexi hercegi pár második háromórás kitárulkozása, de nem bontotta meg támadásuk célpontjainak egységfrontját.

Csütörtök este a királyi család élcsapata a westminsteri apátságban gyűlt össze a walesi hercegné égisze alatt rendezett karácsonyi énekkoncertre. Az istentiszteletet a szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébetnek és az általa képviselt értékeknek szentelték. 1800 meghívott tanúsíthatja, hogy III. Károly, Kamilla királyné, a mellettük helyet foglaló Vilmos és Katalin, három gyermekük közül György és Sarolta és az udvari életben aktívan részvevő más családtagok ugyanabból a kottából énekeltek. Talán nem is volt idejük napközben megnézni a Netflix Harry és Meghan című dokumentumfilm sorozatának aznap reggel bemutatott utolsó három, együttesen fárasztó 180 percet igénybe vevő epizódját. Ha mégis, egybehangzóan jelezték: az üzlet, pontosabban a "Firm", a cég, zavartalanul üzemel, a montecitóból áradó disszonancia nem befolyásolja.

A királyi kötelezettségeit 2020 elején először csak egy évre, később véglegesen feladó, Vancouverbe, majd Kaliforniába költözött Sussexek dokusorozatuk második felvonásában egyenlő súllyal helyezik támadásaik kereszttüzébe a brit sajtót - minőségit és bulvárt egyaránt - és a Windsorokat. Nehezen felejtik el a britek, milyen rendkívül szoros és meleg volt a viszony előbb Vilmos és Harry, majd Katalinnal kiegészült mesés triójuk, a "Fab Three" között egészen Meghan Markle forgószélszerű megérkezéséig, így fájdalmas tudomásul venniük azokat a vádaskodásokat, amelyek a visszafogottan hatékony jelenlegi walesi hercegi párt érik. A Buckingham- és Kensington paloták méltó csendben követik az eredetileg Erzsébet anyakirálynéval azonosított elvet, hogy "sem magyarázkodni, sem panaszkodni nem szabad".

Apja "az igazságnak egyszerűen nem megfelelő dolgokat mondott", nagyanyja pedig "csendesen ült ott, igyekezve megemészteni az elhangzottakat".

A kizárólag Harry és Meghan "igazságának" fórumot adó, a kétgyermekes família megélhetését busásan fedező széria állítja: az udvar "hazudott, hogy megvédje Vilmost". Az történt, hogy a sandringhami megbeszélés után a The Times napilap jelentette, Harryt a "bátyja kirekesztette a királyi családból". Röviddel ezután a Buckingham-palota Harry és Vilmos által közösen aláírt közleményt hozott nyilvánosságra, ami tagadja ezt a verziót. Harry utólag elhatárolja magát a közös fellépéstől, mondván, "engedélye nélkül" jelent meg az állásfoglalás. Gyorsan hozzáteszi még a filmben, hogy Meghan "könnyekben tört ki", amikor felhívta telefonon, és elmesélte a történteket. Az egykori "kis herceg" felháborítónak érzi, hogy családja "sietett négy órán belül hazudni a bátyja tekintélye érdekében, de három év alatt egyszer sem volt hajlandó megmondani az igazságot az ő védelmükben". Egy másik személyes sérelem, hogy a jövőjéről folytatott egyeztetések során az udvar megakadályozott egy közvetlenül megbeszélt találkozást II. Erzsébettel, annak "sűrű tennivalóira" hivatkozva, amit a királynő is értetlenül fogadott.

Ahogy ezt a most a sajtótitkáruk, Ashley Hansen által jegyzett kommüniké is rögzíti, az eredeti nyilatkozat "szerepeik és közéleti kötelezettségeik folytatásának szándékát tükrözte. Minden más feltételezés ellenkezik a sorozat üzenetével. Hiába osztják meg történetüket saját feltételeik szerint, a bulvársajtó egy teljesen hamis narratívát talált ki, ami a tudósításokat és a közvéleményt egyaránt áthatja".

A sajtó vélt hatalmát húzza alá, hogy Harry a The Mail lapok rovására írja Meghan 2020-as spontán vetélését. A Mail on Sunday megszerezte és megjelentette azt a királynő által javasolt levelet, amelyet a hercegnő írt a 2018-as esküvő kapcsán az életéből kizárt édesapjának, Thomas Markle-nak. A hercegnő később pert indított az Associated Newspapers ellen és jelképes, 1 fontos kártérítésben részesült magánjellegű információval való visszaélés miatt.

A királyi családnak, amely az első ünnepi időszakot kezdi meg Sandringhamben a nemrég elhunyt Erzsébet királynő nélkül, rövid lélegzetvételi idő jut. Január 10-én hullik le a következő bomba, Harry herceg Spare, Tartalék című memoárjának formájában.