Juhász Dániel

2022-12-16 14:11:00

„Pintér Sándor további korrepetálásra szorul”

Tanárokkal, iskolaigazgatókkal konzultálnak ma az oktatásirányítás képviselői. Egyes beszámolók meglepték a belügyminisztert.

Több száz intézményvezetővel, pedagógussal konzultálnak ma az oktatásirányítás képviselői a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Belügyminisztérium (BM) kezdeményezésére, az eseményen részt vesz Pintér Sándor belügyminiszter, Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, valamint az Oktatási Hivatal (OH) képviselői is. A szaktárca kisebb unszolásra végül a pedagógusok szakszervezetek egy-egy képviselőjét is meghívta, az egyeztetés szünetében Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője számolt be az addig elhangzottakról.

Mint mondta, először az OH egyik képviselője tartott beszámolót arról, hogy “milyen fantasztikusak” a digitális tankönyvek, mennyi fejlesztés történt az utóbbi években. Utána Rétvári Bence beszélt, aki azt prezentálta, milyen jók a magyar oktatás nemzetközi eredményei, sok ország örülne, ha olyan színvonalú oktatása lenne, mint a miénk, tehát nagy bajok nincsenek. Ezt követően pedagógusok, iskolaigazgatók kaptak szót, akik szigorúan 3 percet beszélhettek. Nagy Erzsébet tájékoztatása szerint mindenki megemlítette azokat a problémákat, amelyek a szakszervezetek sztrájkköveteléseiben, valamint a tanárok, diákok, szülők által megfogalmazott 9 pontban szerepelnek:

A PDSZ ügyvivője szerint voltak olyan hozzászólások is, amelyek dicsérték a kormány oktatáspolitikáját, valaki azt is megemlítette, nem ért egyet azzal, hogy a tiltakozások során a pedagógusok “felhasználják” a diákokat elégedetlenségük kifejezésére, ez a vélemény egyébként szinte teljesen megegyezik a kormány álláspontjával. Ugyanakkor Nagy Erzsébet azt tapasztalta, a résztvevők többsége ezzel nem értett egyet. Az érdekvédő kitért arra is, a felszólalások során figyelte Pintér Sándor arcát, ami többször meglepettnek látszott, amikor adatokról, számokról, konkrét bérelemekről volt szó.

- fogalmazott Nagy Erzsébet. Hozzátette: a konzultáció nem nevezhető valódi szakmai egyeztetésnek, sokkal inkább egy “össznépi panasznap”, egyelőre nem látszik, hogy érdemi párbeszéd kezdődnek az oktatásirányítás és a pedagógusok között. A PDSZ ügyvivője azt is elmondta, a konzultáció előtt diákok egy csoportja próbált átadni a belügyminiszternek egy levelet, amit Pintér nem vett át, ezért azt később Nagy Erzsébet vitte oda és tette le elé az asztalra.