2022-12-16 16:12:00

Meghalt Siniša Mihajlović szerb labdarúgó, edző

2019 óta küzdött leukémiával.

53 éves korában elhunyt Siniša Mihajlović, a Bologna szerb vezetőedzője, korábbi szerb szövetségi kapitány – írja a Corriere dello Sport.

Siniša Mihajlović 2019 óta leukémiával küzdött, ennek ellenére betegen is dolgozott a Bologna vezetőedzőjeként, mígnem 2021 őszén elbocsátották. Halálhírét a családja jelentette be.

A szerb apától és horvát anyától származó szakember 2012 és 2013 között dolgozott a szerb válogatott szövetségi kapitányaként, s 12 éven keresztül volt jugoszláv válogatott, karriert azonban elsősorban Olaszországban futott be. Játékosként 1988 és 2006 között volt aktív, előbb a Vojvodinában, majd a Crvena zvezdában játszott, ezt követően az AS Roma, a Sampdoria, a Lazio és az Inter játékosa is volt.

Visszavonulása után 2006-ban az Inter másodedzőjeként kezdte pályafutását, a Bologna edzője 2008 és 2009, valamint 2019 és 2022 között volt. A szerb válogatotton kívül végig Olaszországban edzősködött, helyet foglalt a Catania, a Fiorentina, a Sampdoria, a Milan és a Torino kispadján is.