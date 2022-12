Luke Skywalker hangja riaszt Ukrajnában

nepszava.hu;

2022-12-17 22:12:00

Mark Hamill, a legendás színész felderítő drónokra gyűjt adományokat Ukrajna honvédői számára.

Luke Skywalker hangja Ukrajna-szerte hallható, ha légiriadó vagy más háborús támadás éri az embereket, és óvóhelyet vagy más biztonságos menedéket kell keresniük az orosz fegyverek elől – írja a Sky News az U24 nevű Twitter-fiók bejegyzése alapján. Eszerint a Star Wars legendája, Mark Hamill üzeneteket rögzített az Air Alert alkalmazás angol verziójához, amelyben ötféle veszélyre figyelmezteti a mobilapp használóit. Így eldönthetik a riasztottak, hogy mit tegyenek rakétatámadás, ágyúzás, utcai harcok, sugárzás vagy vegyi veszély esetén.

Az U24 az UNITED24 rövidítése, ami egy jótékonysági adománygyűjtő szervezetet takar, és amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezett. Az összegyűjtött adományokat az Ukrán Nemzeti Bank hivatalos számláira utalják át, és a kijelölt minisztériumok osztják ki a legsürgetőbb szükségletek fedezésére. Mark Hamill, aki az U24 hivatalos nagykövete is, ikonikus Star Wars-idézeteket fűzött a riasztási értesítésekhez, és az alkalmazás push értesítései mostantól az Ukrán Fegyveres Erők támogatására szólítanak fel.

The English version of the Air Alert app now has the voice of our ambassador, @MarkHamill. He will announce 5 types of danger: missile attack, shelling, street fighting, radiation, and chemical threat. pic.twitter.com/57FQXKrKyX