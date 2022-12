nepszava.hu;

szegénység;ételosztás;megélhetés;

2022-12-18 21:20:00

Tömegek várnak meleg ételre, kígyóznak a sorok a budapesti ételosztásokon

Sok segélyszervezet arról számolt be, hogy mind több ember áll be a várakozók sorába.

Egyre többen állnak sorba az ingyenes ételosztásokon. A rezsiköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt maguk a segítők is nehéz helyzetben vannak, ráadásul az adományozóknak is egyre kevesebb lehetőségük van a jótékonykodásra - derült ki az RTL Híradójából.

Így volt ez az Ökumenikus Szeretetszolgálat csepeli sátra előtt. Itt december 23-ig napi ezer adag meleg ételt osztanak ki a nehéz helyzetben lévőknek. A sorban állt egy olyan férfi is, aki elveszítette mindkét lábát, de egy olyan asszony is, akinek saját bevallása szerint 85 ezer forint a nyugdíja. „Már délelőtt 11-kor nagyon sokan voltak, a segélyszervezet munkatársai azt mondták, sok új arcot látnak a sorban. „Az első nap egy elég hosszú sor áll itt az ételosztásunkon. Biztos vagyok benne, hogy ebben nagy jelentősége van annak, hogy a megélhetési költségek a növekedése, az általános áremelkedések most olyanokat is érintenek, akik talán a korábbi években nem álltak be egy ilyen sorba” - magyarázta a szervezet kommunikációs munkatársa, Gáncs Kristóf.

A Klauzál téren is sokan vártak a sült kolbászra, itt a Heti Betevő Egyesület 9 éve oszt meleg ételt minden vasárnap. Sok a hajléktalan, akik karácsonyra most meleg alsóneműt is kaptak az ebéd mellé. Miközben egyre többen szorulnak segítségre maguk a szervezetek is egyre nehezebben teremtik elő az adományt. „Szinte duplája az ára annak, amit kifizetünk az ételekre. Szóval az elmúlt hónapokban drasztikusan megemelkedtek az alapanyagköltségeink és nagyon örülünk, amikor egy-egy ilyen ételosztást szponzorál valaki, ahogy most ezt a karácsonyi ételosztásunkat is egy húscég, egy húsos termelő tudta megfinanszírozni, és adott nekünk 300 adag kolbászt. Arra most éppen nem kell költenünk” - mondta el a Heti Betevő Egyesület társalapítója, Nagy Emese. A krisnások december 3-án kezdték meg a karácsonyi ételosztást, ők is azt tapasztalják, hogy egyre többen állnak be a sorba.

- ismertette Szilaj Péterné szóvivő. A krisnások december 24-e és 26-a között várják a rászorulókat a Népligetben.