Hegyi Iván;

2022-12-18 20:04:00

Elementáris erejű érzelmi hullámvasút végén harmadszor világbajnok Argentína!

A dél-amerikai válogatott 11-esekkel verte a címvédő Franciaországot a katari futball-világbajnokság aranyvasárnapi döntőjében: Lionel Messi utolsó válogatott meccse után fölemelhette a pályafutásából eladdig hiányzó trófeát!

„Minden argentin és még néhány francia is azt akarja, hogy Argentína nyerjen” – mondta ironikusan Didier Deschamps francia szövetségi kapitány a világbajnokság döntője előtt. Arra célzott: vannak, akik a korábbi négy vb-jén önmagához képest rendre szerény teljesítményt nyújtó Lionel Messinek szurkolnak, hogy végre egyszer világbajnok legyen.

Jorge Valdano, a legutóbb, 1986-ban vb-első argentin válogatott tagja is ezt pedzegette: „Tényleg abba kellene már hagyni Maradona és Messi összehasonlítását, de Messi nem segít ebben.” A Clarin pedig ódát írt a talizmánhoz: „Az a kép hiányzik a sportág történetének albumából, ahogyan Messi felemeli azt az egyedülálló 6,175 kilós, 36,8 centiméteres, 18 karátos aranyból készült trófeát. A halványkék-fehér 10-es elérkezett a nagy pillanathoz, amelyre vágyott. S ez lesz az utolsó esélye megélni.”

Azért „valamit” a címvédő fél hazájában is jelentett a döntő. A Le Parisien azt írta: „Marseille-től Hénin-Beaumont-ig Franciaország visszatartja a lélegzetét.” Szerintem ugyanez történt a norvégiai Longyearbyentől a chilei Puerto Williamsig, mert a több mint sportág akkor is magával ragadja a glóbuszt, ha a vb megannyi mérkőzésén nincs is nagy játék, s ha a FIFA merényletek sorát követi el a labdarúgás ellen.

A csúcstalálkozó színhelye „argentinná” vált, a lelátón hatalmas fölényben voltak a dél-amerikai drukkerek. Dembelé a kedvükre tett: a sosem a játékintelligenciájáért rajongott – ha rajongott – francia csatár a 23. percben, nem különösebben kritikus helyzetben ostobán elbuktatta Di Mariát, a vb-n immár a negyedik tizenegyesét rúgó Messi pedig gond nélkül a bal sarokba küldte az ellenféltől ajándékba kapott büntetőt (1-0).

A labda addig is inkább az argentinoknál volt, a franciák – talán a betegségek miatt – a páratlan téthez képest szinte apatikusan futballoztak. Argentína sem gyártotta a helyzeteket, sőt ritkán teremtett alkalmat a gólszerzésre, de jóval elevenebben mozgott sokáig láthatatlan vetélytársánál.

A kék rendez-vous a labdával a szünetig elmaradt, sőt a szakasz záró negyedórájában hosszú percekig a felezővonalat sem tudták átlépni a franciák. Majd, amikor nagy nehezen átjutottak a demarkációs zónán, megjárták nagyon. A 36. percben Upamecano rosszul passzolt, Messi külsőzése után Alvarez prímán indította MacAllistert, aki keresztbe játszott Di Mariához, ő pedig lazán a bal sarokba lőtt (2-0).

Miguel Najdorf argentin nagymester ötlött az ember eszébe: sakk-matt.

Dembelét – Giroud-val együtt – gyorsan lehívta Didier Deschamps francia szövetségi kapitány, aki játékosként és szakvezetőként is ünnepelt már világbajnoki címet, de az újabb döntőben hátrányba került argentin kollégájával, Lionel Scalonival szemben, aki ragyogóan ráérzett Di Maria szerepeltetésére meg arra: a tekintetben is cseréljen, hogy MacAllister játsszon a jobb, míg Di Maria a bal oldalon.

A franciákon viszont a pauza sem segített, eleinte ugyanolyan bágyadtan poroszkáltak a második félidőben is, mint addig. Az argentinok viszont ott voltak minden kilométerkőnél, és a 60. percben Di Maria megforgatta Koundét, továbbítását De Paul átlépte, Rabiot pedig jártányi erejét összeszedve mentett Messi elöl, veszedelmes közelségben Lloris kapujához.

Hetven perc múltán Deschamps Giroud után lecserélte Griezmannt is, igaz, Mbappét nem hívta le. Csapata pedig nem tett úgy, mint a negyvenen túl Franciaországba emigráló szovjet-orosz Borisz Szpasszkij a legreménytelenebb játszmáiban, vagyis nem adta fel.

S miután a századszor válogatott Otamendi Dembelé módjára – pontosabban a saját régi rossz szokásához híven – leterítette Kolo Muanit, Mbappé a jobb sarokba küldte a 11-est (2-1). Majd két perc múlva egyenlítettek az addig szintén halvány kékek! Coman simán szerelte Messit, s az akció végén Rabiot labdáját Mbappé remek mozdulattal a bal sarokba lőtte (2-2).

A 99 percet követő kétszer negyedórás hosszabbítás első részében Lautaro Martinez kétszer is dönthetett volna, ám előbb addig várt ziccerben, amíg Upamecano közbe vetődött az ötös előtt, majd az argentin cserecsatár nyolc méterről, tiszta helyzetben meghökkentő módon mellé lőtt. Lautaro a harmadik lehetőséget is elrontotta, de a Llorisról kipattanó labdát Messi bekotorta, Koundé a gólvonalon túlról rúgta ki a labdát (3-2).

Ám még ezzel sem volt vége. A 118. percben Montiel „kézilabdázott”, Marciniak lengyel játékvezető újabb 11-est ítélt, és Mbappé mesterhármast ért el a vb döntőjében (3-3).

Majd Kolo Muani lábában volt a meccslabda, de Martinez kapus hárított, döntött a tizenegyespárbaj. Ebben Coman és Tchouameni rémesen rontott.

Argentínában pedig a szokottnál hat nappal előbb kezdődött a karácsony.