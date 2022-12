P. L.;

Fidesz;kormánypropaganda;reklámköltések;

2022-12-19 15:59:00

Filep „A Kopasz Oszt” Dávid alkalmazottak nélküli cége közel fél milliárdos tételben osztotta a kormányzati propagandát

Mindeközben az Aktuális Média Nonprofit Kft.-nek látható bevétele sem volt tavaly.

Azon túl, hogy mostanra lényegében a közösségi médiában és a YouTube ingyenes verziójában is lehetetlen lett elkerülni a kormánypárti propaganda valamely oszlopos beszélő fejének okosságait, vannak, akik az átlaghoz képest is lelkesebben teljesítik a feladatot: ilyen Filep Dávid, a fideszes kampányüzeneteket osztó Kopasz is, aki megafonos karrierje mellett tulajdonos-ügyvezetője az Aktuális Média Nonprofit Kft.-nek is.

Az Aktuális Média nevű oldal mindössze körülbelül 18 ezer követővel rendelkezik a Facebookon, ennek ellenére a mögötte álló cég a Telex szerint tavalyi megalapítása óta több mint 455 millió forintot szórt el a Fidesz propagandapaneljeinek terjesztésére, miközben nem volt látható bevétele tavaly. A cég alkalmazottainak száma nulla, bár eredetileg egy híroldalba is belefogtak, igaz, az aktualis.hu-n 2021 nyara óta nem találhatók friss cikkek.

Az Ad Library adatai szerint 2021. novembere és 2022. december közepe között az Aktuális Facebook-oldal összesen több mint 296 millió forintért reklámozta posztjait, YouTube-on pedig több mint 176 millió forintért hirdettek. Az Opten szerint tavaly nulla forint árbevételt elérő Aktuális Média Nonprofit Kft. üzemi eredménye 3,5 millió forint körül volt, passzív időbeli elhatárolásként 27 millió forintot tüntetett fel, eszközökben pedig volt 34 millió forintja.

Ami az Aktuális hirdetéseit illeti, ezek elsősorban a választások előtt boldogították a gyanútlan internetezők mindennapjait, főként Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet lejárató tartalmakkal, valamint a „Gyurcsány-show” különféle epizódjaival. Emellett egy kaptafára készült egy sor hirdetés a Facebookra, amelyben minden választókerület ellenzéki képviselőjelöltjeit igyekeztek egyesével összegyurcsányozni.

A választások után nyáron aztán a Megafonhoz hasonlóan alábbhagyott a cég ténykedése, ősztől kezdődően azonban újraindult és jelenleg is intenzíven szórják a pénzt a politikai hirdetésekre, főként szankciós, dollárbaloldalozós témákban.

A Telex kereste az Aktuálist azzal kapcsolatban, hogy milyen forrásból működik, illetve van-e valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos kapcsolat a cég és a Megafon, illetve a Fidesz között, választ azonban nem kaptak.