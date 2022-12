Gál Mária;

háború;

2022-12-19 20:36:00

Vlagyimir Putyin Minszkbe látogatott Lukasenkóhoz, csapatai pedig hadgyakorlatba kezdtek a belarusz–ukrán határ közelében

Újabb dróntámadás érte Kijevet, Bahmutot intenzíven lőtték az orosz erők.

Védelmi és külügyminiszterével együtt látogatott Fehéroroszországba Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn délután. Ukrajna és a nemzetközi közösség attól tart, hogy Moszkva megpróbál nyomást gyakorolni Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfőre annak érdekében, hogy csatlakozzon egy újabb szárazföldi offenzívához, amely új frontot nyitna Ukrajna ellen - írta a Reuters.

A brit hírügynökség kiemelte, hogy Putyin egyre nyilvánvalóbb szerepet vállal a háborúban, amióta csapatai visszavonulásra kényszerültek Ukrajnában és stratégiai fontosságú településeket adtak fel a sikeres ukrán ellentámadás hatására. Putyin, aki hosszú ideig igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy a „különleges katonai művelet” sínen van, zajlik az ő beavatkozása nélkül is, pénteken például felkereste az orosz műveleti parancsnokságot, hogy átvegye a katonai parancsnokok jelentését. A fehérorosz diktátorral az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete, február 24-e óta többször is egyeztetett Putyin, de eddig minden esetben Lukasenko utazott Oroszországba.

A covid járvány kitörése óta Putyin lehetőleg elzárkózik a világtól, a fehérorosz fővárosba sem utazott el azóta, amióta a 2020 nyarán elcsalt elnökválasztás miatt Belaruszban kitörtek a Lukasenko elleni tüntetések. Bár kezdetben látványosan nem foglalt állást a Kreml, olyannyira, hogy a fehérorosz ellenzék is reménykedni kezdett, de végül a diktátor mellett tette le a garast, ami hozzásegítette a felkelés elnyomásához és hatalma megtartásához. A politikai támogatás általában sehol sem ingyenes, Putyin és a Kreml esetében meg pláné nem az. Moszkva kezdettől próbálta belerángatni Minszket a háborúba, most, szorult helyzetében vélhetően elutasítást nem tűrően nyújtja be a számlát. Már a februári Kijev elleni támadáshoz is használták Belaruszt az orosz erők, a Reuters szerint a kijevi zónából való kényszerű orosz kivonulás óta is folyamatos, kevésbé látható orosz és fehérorosz katonai tevékenység zajlik ott. Most már egyáltalán nem fű alatt kezdett közös hadgyakorlatba a két hadsereg, egyelőre nem tudni, hogy pusztán elrettentés és félelemkeltés céljából, vagy valóban újabb támadásra készül Putyin, immár belarusz segítséggel, az ukrán főváros, esetleg a nyugat-ukrajnai régió ellen. Moszkva és Minszk már korábban közös katonai egységet hozott létre Fehéroroszországban, és eddig is több hadgyakorlatot tartott.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mindenesetre szokás szerint cáfol, hétfőn "ostoba és alaptalan koholmánynak" nevezte azt a feltételezést, hogy Moszkva nyomást akar gyakorolni Minszkre, hogy csatlakozzon a "különleges katonai művelethez".

Ukrajna több régiójában folytatódtak az intenzív harcok tegnap is. Mindenekelőtt Bahmutnál, ahol a rettegett Wagner zsoldosok augusztus óta nem tudják megtörni az ukrán ellenállást. A támadás egyre hevesebb, mert sokak szerint Putyin Bahmut elfoglalását akarja nagy újévi győzelemként bejelenteni.

Az ukrán főváros is célpont maradt. A pénteki széles körű csapások okozta károkat épp sikerült helyreállítani és újraindítani a főváros fűtési hálózatát, hétfőn reggel az orosz erők újabb dróntámadást indítottak Kijev ellen. Az ukrán légierő szerint az oroszok 35 iráni gyártmányú drónt indítottak – feltehetőleg az Azovi-tenger keleti partvidékéről-, amiből az ukrán légvédelem 30-at hatástalanítani tudott.