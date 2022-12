nepszava.hu;

fegyverkereskedés;Orbán Áron;

2022-12-22 11:14:00

Színre lépett Orbán Viktor testvére, most már nem is titkolja, hogy a fegyverkereskedelemben utazik

Emellett ő a Norbi Update Lowcarb igazgatósági tagja is.

A miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse, Orbán Áron lett a Multi Shoot Zrt.-nek a vezérigazgatója – írja az MFor.

A cég bármilyen hadieszköz forgalmazására engedéllyel rendelkezik, kivéve a vegyi és atomfegyvereket. Kinevezése előtt nem sokkal egy másik vállalat 100 százalékos tulajdonjogát is megszerezte. A Circle of Devils Kft. korábban a Multi Shoot Zrt. tulajdonában volt, ennek egyedüli tulajdonosa, valamint ügyvezetője lett a magát a Twitteren és máshol szabadságharcosként hirdető kormányfő fivére. A céget 1993-ban alapították és fő tevékenységi köre egyéb máshova nem sorolható új áru kereskedelme, ami így elsőre elég megfoghatatlannak tűnik. Azonban érdemes megjegyezni, hogy Orbán Áronnak van egy Horvátországban bejegyzett Circles of Angels and Devils d.o.o nevű cége. Ez üzemeltett egy Norbi Update-boltot Csáktornyán, így feltételezhető, hogy ezzel állhat összefüggésben a magyarországi cég.

Pénzügyileg van mit javítani: az elmúlt években csak minimális, néhány tízezer forintos nyereséget tudott elérni a társaság, azonban tavaly fordulópont érkezett, ugyanis a 22,6 milliós forgalomból 3,4 milliós veszteség lett az év végére.

Korábban már mi is beszámoltunk róla, a fittneszguru Schobert Norbert és Orbán Áron közti együttműködésről. Idén május végén ugyanis ő váltotta a Norbi Update Lowcarb Zrt. igazgatóságában Hampuk Zsoltot.