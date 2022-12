Elutazott a frontra, ukrán tüzérségi támadásban megsebesült a véresszájú orosz miniszterelnök-helyettes

nepszava.hu;

Ukrajna;Dmitrij Rogozin;orosz megszállás;

2022-12-23 10:27:00

Éppen egy szállodában vacsorázott, amikor kapott egy precíziós csapást.

Megsebesült az orosz űrügynökség éléről nemrégiben távozó korábbi miniszterelnök-helyettes Ukrajnában – írja a BBC.

A brit közszolgálati média jelentése szerint Dmitrij Rogozsint a lapockája közelében érte sérülés az orosz ellenőrzés alatt álló kelet-ukrajnai Donyeck városban.

Úgy tudni, hogy egy, a társaságában tartózkodó férfi azonban meghalt. A cikk szerint valaki kiadhatta tartózkodási helyét, amely a támadás idején a város déli részén található egyik szállodában volt. Közeli munkatársa azt mondta, az épületet egy precíziós eszközzel vélhetően egy francia gyártmányú ágyúval vették célba.. Éppen egy szűk körű üzleti találkozót tartottunk, miután visszatártünk az egyik önkéntes egységtől. Itt szálltunk meg az utóbbi hónapokban az az ellenség eddig még sosem lőtt ide - magyarázta.

Hozzátette, egy fémdarab befúródott a jobb lapockája fölé, amelynek eltávolításához vélhetően műtétre lesz szükség. Dmitrij Rogozsin hírhedten szélsőséges nyugatellenes retorikájáról ismert, az egyik nagy támogatója az orosz inváziónak.

Nyáron leváltották a Roszkozmosz űrügynökség vezetői posztjáról, miután olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a Kreml valamilyen pozíciót szán neki az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területeken. Ehelyett azonban a jelek szerint a Cár Farkasai nevű önkéntes egységet vezeti. legutóbb azzal vált ismertté, hogy lefotózták, amint méregdrága NATO-felszerelést visel a fronton.

1/ Dmitry Rogozin, Russia's former Deputy Prime Minister for Defence and Space Industry, is taking heavy criticism from Russian milbloggers for posing in an occupied region of Ukraine carrying and wearing NATO military clothing and weapons. ⬇️ pic.twitter.com/y4pEOPx5Fj