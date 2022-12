V. A. D;

Orbán Viktor;családtámogatás;Magyar Közlöny;otthonfelújítás;babaváró hitel;

2022-12-23 16:45:00

Itt a vége, csak két speciális esetben hosszabbította meg a kormány az otthonfelújítási támogatás igénylési határidejét

Egyelőre nem derült ki, milyen formában kívánják meghosszabbítani az év végén szintén záruló babavárót, vagy mit terveznek a falusi csokkal.

A Magyar Közlönyben immár megszokott módon éjjel kiadott kormányrendelet szerint 2023. március 31-ig igényelhető a támogatás, ha a felújítás kizárólag vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítésére vagy cseréjére vonatkozik. Ebben az esetben a korszerűsítés nem napelemre vagy napkollektorra vonatkozó részére csak akkor igényelhető a támogatás, ha arról a számlákat 2022. december 31-ig kiállították. További feltétel, hogy mellékelni kell az igényléshez a napkollektoros vagy napelemes munkálatok kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást – foglalta össze a Bank360.hu.

A másik változtatás egy méltányossági engedményt ad. Ez kimondja: az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolják, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a gyermek életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt. Az otthonfelújítási támogatás igénylése ezekben az esetekben is 2023. március 31-ig nyújtható be.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy – ha csak nem jön az ünnepek alatt újabb éjszakai kormányrendelet a tárgyban - búcsút mondhatnak a családok jövőre az otthonfelújítási támogatásnak; azt alapesetben csak az idén december 31-ig lehet igényelni.

A programot, amelynek keretében legfeljebb 3 millió forintos támogatást nyerhettek a gyermeket nevelő családok a lakásuk vagy a házuk lényegében bárminemű felújításához, a kormány 2021. januárjában vezette be. Az akkor még családügyi miniszterként tevékenykedő Novák Katalin szavaiból már akkor tudni lehetett, hogy csak nem sokkal a választások utánig, 2022. december 31-ig tervez a kabinet az utólagos támogatással (előbb el kellett végezni és kifizetni a korszerűsítési munkálatokat, és csak utána lehetett visszaigényelni az összeg felét). Azóta viszont jelentősen megdrágult az energia, és a kormány is részben kivezette a rezsicsökkentést,

A kormány szeme előtt azonban más célok lebeghetnek, hiába mutatott rá maga Orbán Viktor is a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy „csak az a családtámogatás működik, amely hosszú távon változatlan és kiszámítható.”

„Most vezettük be. Milyen családpolitika az, ami a bevezetés után egy évvel hirtelen valamit kivezet?” – fogalmazott a miniszterelnök. Igaz, nem az otthonfelújítási támogatásról beszélt, hanem a 2019-ben bevezetett babaváró hitelprogramról, amit ígérete szerint fenntartanak, „amíg bírják”. Konkrétumokat azonban nem mondott, és egyelőre az éjszakai közlönyökből sem derült ki, milyen formában kívánják meghosszabbítani a hatályos jogszabályok értelmében az év végén szintén záruló babavárót. Azt sem tudni egyelőre, mit tervez a kormány az év végén szintén kifutó falusi csokkal, de jó eséllyel a program folytatódik. Orbán Viktor legalábbis - konkrétumokat szintén nélkülözve - arról is beszélt: „többfajta otthonfelújítási elem is van, egy kifut belőle, a többi marad”.