Batka Zoltán;Papp Zsolt;Rostoványi András;

oktatás;infláció;Orbán Viktor;évértékelő;kormányinfó;ársapka;

2022-12-21 20:21:00

„Alapvető probléma, hogy a kabinet valójában nem kormányoz jó ideje”, amit pedig az oktatásban és az egészségügyben eddig csináltak, becsődölt

Így értékelte az Orbán Viktor részvételével tartott évzáró kormányinfót Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. A tájékoztatón lapunk nem kérdezhetett.

Nem tagadta meg magát Orbán Viktor miniszterelnök az év utolsó, rendhagyónak szánt kormányinfóján. Ami annyiban valóban rendkívüli volt, hogy az egyébként kizárólag a Fidesz pártsajtónak nyilatkozó kormányfőnek ilyenkor legalább néhány kérdést feltehetnek a valódi médiumok. Ám ezúttal is több olyan sajtótermék volt, amelyeket bár regisztráltak az eseményre, indoklás nélkül nem engedtek be - így járt a volt Magyar Nemzetesekből megalakult Magyar Hang és a Média1 szakportál is. Akik bejutottak, azok közül sem mindenki kérdezhetett, köztük volt lapunk újságírója, vagy épp a hvg.hu tudósítója. Emellett a miniszterelnök az expozéjában kizárólag saját kormányát dicsérte és magától egy szót sem ejtett a közelmúlt legfontosabb fejleményeiről, így például a tanártüntetésekről, Magyarország uniós megbüntetéséről, a forint gyengélkedéséről, a toronymagas inflációról, vagy éppen az ország minden eddiginél nagyobb nemzetközi elszigeteltségéről.

– A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve – hangzott el az amúgy csúsztatásokkal teli beköszönő beszédben, ahogy az is, hogy ennek ellenére a kormányfő szerint Magyarország rendkívüli teljesítményt nyújtott. Ilyen rendkívüli teljesítmény, hogy Magyarország a migrációval szemben továbbra is állta a sarat. Csak épp azt nem tette hozzá, hogy az osztrák kormány épp az ősszel közölte, hogy 60 ezer, Burgenlandba érkezett menekültből legalább 46 ezer Magyarországon át jutott oda. (Később a Frankfurter Allgemeine Zeitung kérdésére annyit elismert a miniszterelnök, hogy a magyar határkerítés nem működik tökéletesen.) De szintén „rendkívüli teljesítmény” volt, hogy képesek voltak finanszírozni „a megugró energiaárakat”, ami megint csak érdekes megállapítás, mivel nőtt a rezsi, ráadásul sok esetben a lakosság pont a rögzített gázár miatt fizetett többet azokhoz képest, akik szabadpiaci árakon vásároltak.

Orbán Viktor a hatalmas teljesítmények között említette, hogy Magyarország kimaradt a háborúból. Szerinte ugyanis aki fegyvert szállít Ukrajnának, az térdig benne van a háborúban, ha kiképez ukrán katonákat, az kötésig, aki pedig teljes egészében finanszírozza Ukrajnát – úgy, mint az Európai Unió jövőre 18 milliárd euróval – az már „szügyig”. Ám elhallgatta az a tényt, hogy Magyarország is részese lesz az említett segítségnyújtásnak, miután ő is megszavazta az Ukrajnának szánt közös hitelt.

– Magyarország „meg tudta őrizni a munkaalapú gazdaságot és 30 éves csúcson van a foglalkoztatottság” – szólt az érvelés, ám az kimaradt, hogy közben rengetegen távoztak külföldre. Az unióval kötött alku ünnepléséből pedig az hiányzott, hogy közben Brüsszel több ezer milliárd forintnyi uniós forrást fagyasztott be a korrupció és a jogállam hiánya miatt. Orbán beszédében többször is utalt rá, hogy a brüsszeli kritikák „hungarofóbiából” fakadnak.

Mivel kérdezték, a kormányfő kénytelen volt beszélni a tanártüntetésekről is. Az elbocsátott pedagógusokról szólva megismételte, hogy legitim tiltakozásnak a tüntetéseket és a sztrájkot tartja, és neki a törvények betartása a fontos. Arról viszont megint csak nem tett említést, hogy a sztrájkjogot végletesen leszűkítő szabályokat a fideszes kétharmad hozta. Többen is utaltak arra, hogy Orbán Viktor is a polgári engedetlenséget választotta 2007-ben, amikor kordont bontott a Parlament előtt. Orbán azzal lavírozott, hogy ők akkor nem a fizetésükért harcoltak, hanem a gyülekezési jogot korlátozta az akkori hatalom.

Orbán nem vállalja a felelősséget

Nem futotta egyetlen érdemi gazdasági bejelentésre sem Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján. Továbbra sem tudni, hogy a kormány mit tervez 2023-ra, a folyamatban lévő rendeleti költségvetésről egy szót sem szólt, így nem tudni, milyen további intézkedéseket akar a kormány. Annyit a miniszterelnök bejelentett, hogy a december végén kifutó babaváró hiteleket meghosszabbítják – de határidőt nem mondott.

A legmeglepőbb bejelentés szerint a kormány kiterjesztené az szja adómentességet azokra a 25-30 éves nőkre, akik gyereket szülnek – ennek részleteiről azonban szintén nem derült ki semmi, így nem tudni, hogy ha lesz ilyen szabály, az mikortól lép életbe, rendeleti úton hirdetik ki, vagy a parlament dönt róla. A kormány sajtósai is ezt a bejelentés posztolták elsőként a Facebookon, mint legfőbb kormányzati üzenetet. A kommentszekció nem volt túl hálás, rámutattak, hogy a szülés után a nők általában két év gyed-re mennek, ezt követően egy-két évig tart az adómentesség, miközben a gyerekeket 18-20 évig nevelni kell. Többen reklamálták a 2008 óta változatlan családi pótlékot, a megfelelő bölcsődei, egészségügyi, iskolai ellátást hiányát.

Rengeteg kérdést kapott a sajtótájékoztatón Orbán Viktor az EU legmagasabb inflációjával kapcsolatban. A miniszterelnök minden személyes és kormányzati felelősséget hárított az ügyben. Szerinte nem az ársapkák, nem a különadók árakba való beépítése, és nem is a választás előtti kétezer milliárd forintos kormányzati osztogatás okozta a többletinflációt, ezeket az okokat meg sem említette. Szerinte az, hogy az élelmiszerársapkák többletinflációt okoznak, az a „bankárok” véleménye – utalt Matolcsy Györgyre, aki szerint ezek 3-4 százalékkal emelték az idei inflációt, igaz Matolcsyt megelőzően ezt már több tucat közgazdász, kereskedelmi szakember hónapokkal ezelőtt elmondta. Orbán úgy látja, azért Magyarországon a legmagasabb (novemberben 22,5 százalék, decemberben várhatóan 26-27 százalék) az infláció, mert gyenge a forint, alacsony a gazdaság termelékenysége és magas az államadósság – igaz, ezek a kormány felelősségébe is tartoznak – mondta. (A magas államadósság és a magas infláció közötti összefüggés kifejtésével adós maradt a miniszterelnök.)

A kormányfő újfent és sokadjára kizárta, hogy Magyarország az eurózónához közelítsen, pláne bevezesse az eurót, annak ellenére, hogy ezt a társadalom többsége támogatná. PAPP ZSOLT