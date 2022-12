nepszava.hu;

2022-12-23 18:54:00

„Nekem kampec”, így várja Jézus születését Németh Szilárd

A „fehér, keresztény és európai értékeket” képviselő fideszes politikus egy háborús hangulatot idéző videóval is az ünnepre hangolódott.

Hazaérkeztünk Stitch komával az egyórás Duna-parti sétánkból. Ő még estig is bírta volna, nekem kampec – írta a Facebook-oldalán Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke karácsonyra készülődve.

A politikus, a rezsibiztos, aki múlt vasárnap a katari foci vb döntőjét megnyerő Argentin válogatott győzelmét olyan rasszista kiszólással üdvözölte közösségi oldalán, hogy „fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország lett a világbajnok”, most azt írta:

A Fidesz alelnöke, aki nemrég egymaga oszlattatta fel pártja csepeli szervezetét, további karácsonyi hangulatnövelő posztokat is közzétett. Egyiken kedvenc karácsonyi ételét, a töltött káposztát promotálta a kormánypárti Mandiner olvasóinak, míg a másikon valódi háborús – az egyenruhák alapjánt feltehetően első világháborús – hangulatban osztotta meg a Magyarságkutató Intézet videóját „Akik szenteste is vigyáznak ránk” címmel, így fejezve ki köszönetét „a karácsonykor is a határon szolgáló rendőreink, határvadászaink és katonáink felé”.