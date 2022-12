nepszava.hu;

2022-12-23 21:21:00

Putyin az ország teljes hadiiparát az Ukrajna elleni háború szolgálatába állítja

Az orosz elnök mindenképpen győzelmet akar kicsikarni, ezért korlátlan állami pénzeket költhetnek fegyverre, de „hadikommunizmusra” egyelőre még nincs szükség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken felszólította az orosz hadiipar vezetőit, hogy fokozzák a termeléseiket annak érdekében, hogy az orosz hadsereg gyorsan megkapja az ukrajnai harcokhoz szükséges összes fegyvert, felszerelést és katonai hardvert – írja a Reuters.

Az Ukrajnát egy nap híján tíz hónapja megtámadó ország vezetője gyakorlatilag utasítással felérő tanácsokkal látta el az hadiipari illetékeseket, és „legfontosabb kulcsfeladatnak” nevezte, hogy egységeiket és fronthaderőiket mindennel ellássák, amire szükségük van: fegyverekkel, felszerelésekkel, lőszerekkel a szükséges mennyiségben és megfelelő minőségben a lehető legrövidebb időn belül.

– fogalmazott Putyin.

Az agresszor állam első embere az üzemben figyelmeztetett arra is, hogy a megszerzett harci tapasztalatok alapján tökéletesítsék és jelentősen javítsák vadászgépeik fegyvereinek és felszereléseinek műszaki jellemzőit. Lapunk már tavasszal is foglalkozott az orosz felszerelés elavultságával, amit a régi tankok jelenléte is jelzett már hónapokkal ezelőtt, és többször is felröppentek hírek arról, hogy az orosz hátországban már háztartási gépekből szerelnek át alkatrészeket, annyira nem készültek fel Ukrajna elhúzódó és sikeres ellenállására.

A Reuters felidézte, hogy Putyin már napokkal ezelőtt elismerte, hogy nem úgy haladnak a dolgok, ahogy ő nevezi „különleges katonai műveletben”, ahogy tervezte. Ennek a következménye lehet egyébként az is, hogy Moszkva már kénytelen volt visszaadni Ukrajnának a tavasszal elfoglalt területeinek a felét, jelentős számú fegyvert és felszerelést vesztettek, miközben a háború amerikai tisztviselők és más becslések szerint eddig több tízezer halálos áldozatot követelt.

– erősítette meg Vlagyimir Putyin.

Eközben – állítja a cikk – a védelmi iparra erős nyomás nehezedik, egy uráli szakszervezeti vezető szerint van, ahol már az ilyen cégek hatnapos munkahétre és 12 órás műszakra tértek át. Szergej Sojgu védelmi miniszter ugyancsak pénteken az izsevszki Kalasnyikov fegyvergyárban közölte igazgatóval, hogy az állam jövőre jelentősen megnöveli a megrendelések számát.