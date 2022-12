Meghalt Maxi Jazz, a Faithless énekese

Á. Z.;

gyász;zene;Faithless;

2022-12-24 17:55:00

Hatvanöt éves volt.

„Gyönyörű ember volt, erkölcsi mérce, géniusz” – búcsúztatta szombat délutáni Facebook-posztjában a brit elektronikus zene világhírű együttese, a Faithless az énekesét, a 65 éves korában elhunyt Maxi Jazzt.

Maxwell Fraser 1957. június 14-én született Londonban. A múlt éjjel érte a halál, amelynek okáról egyelőre nincs információ.

Első zenekarát, a The Soul Food Cafe Systemet még 1984-ben alapította, a Faithless, amellyel a világhírnévig jutott, 1995-ben jött létre. Ő az, aki rappel a kilencvenes évek egyik emblematikus dalában az Insomniában is.

Azon kívül, hogy zenélt, hatalmas futballrajongó is volt, 2012-ben – írja a Sky News – igazgatói asszisztens a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-nél, amely most a Twitteren jelentette be, hogy a csapat főhajtásul Faithless-dalra fog bevonulni hétfőn a Fulham elleni meccsre.

We are mourning the loss of legendary musician Maxi Jazz, who has passed away at the age of 65.



The team will walk out to Faithless on Boxing Day in tribute. pic.twitter.com/zxLEkLwkMN