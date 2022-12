Ágoston Zoltán;Á. Z.;

Festészet;nekrológ;Bak Imre;

2022-12-24 17:33:00

Eltávozott az absztrakció mestere – Bak Imre halálára

Életének 83. évében, december 23-án elhunyt Bak Imre Kossuth-, és Herder-díjas festőművész

Bak Imre halála megrendítő hírként érte a magyar képzőművészeti világot és a műkedvelőket. A nyolcvanhárom éves korában elhunyt mester még az élete utolsó évtizedeiben is töretlen sikereket ért el, sőt az utóbbi években az alkotásai olyan múzeumok közgyűjteményeibe kerültek be, mint a londoni Tate Modern és a New York-i Metropolitan Museum. Bak Imre másrészt egész életében szüntelenül alkotott, még idén is kiállított a budapesti acb Galériában, amelynek művésze volt, a 2022-ben festett sorozatát pedig a közönség még nem is láthatta.

Személyében tehát hazánk egyik legfontosabb absztrakt képzőművészét tisztelhetjük, aki Kassák Lajos, Korniss Dezső és az Európai Iskola művészcsoport neoavantgárd hagyományainak folytatója volt, miközben lépést tartott a nemzetközi képzőművészeti törekvésekkel is. Karrierjének meghatározó időszaka a hatvanas évek második fele, mikor tagja lett a Molnár Sándor képzőművész vezette Zuglói Körnek. Ebben a közegben társaival együtt felvették a kapcsolatot az 1945 és 1948 között működött Európai Iskola és a korai magyar avantgárd szellemi száműzetésben élő alkotóival, valamint Hamvas Bélával is. Bak Imre és nemzedéke mégis az 1968-ban és 1969-ben megrendezett Iparterv I-II. kiállításokkal vált széles körben ismertté, melyeken az alkotók a nagyközönség előtt is bemutatták műveiket.

A művész a hatvanas évek végén dolgozta ki saját válaszát az absztrakt festészet amerikai, angol és német hard-edge, valamint minimalista irányzataira, majd évtizedeken keresztül kitartóan és töretlenül fejlesztette a festészet utáni absztrakció és a geometrikus absztrakció formanyelvét. A kilencvenes években már az építészet világa is megihlette, a képei részben térbelivé váltak, míg legutóbbi művei egy derűs, optimista színvilágról tanúskodtak.

Egyedi stílusát nemcsak itthon, de világszinten is elismerték. Művei a már említett múzeumok mellett olyan kiemelkedő külföldi közgyűjteményekben is megtalálhatóak mint a stockholmi Moderna Museet, a berlini Nationalgalerie, a bécsi MUMOK, a zürichi Haus Konstruktiv vagy a pozsonyi Nemzeti Galéria. Magyarországon fontos alkotásai találhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban és a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban.

Bak Imre temetéséről a családja a későbbiekben intézkedik.