Oroszország;Ukrajna;háború;elesett;videójáték;

2022-12-25 18:26:00

Elesett a S.T.A.L.K.E.R. nevű ukrán videójáték egyik fejlesztője a Bahmutért folytatott harcokban

A 38 éves Volodimir Jezsov két gyermek édesapja volt.

Elesett a S.T.A.L.K.E.R. nevű ukrán videójáték egyik fejlesztője, Volodimir Jezsov a Bahmutért folytatott harcokban – adta hírül a Meduza nevű orosz ellenzéki portál a férfi testvérére hivatkozva.

Vjacseszlav Jezsov azt írta, testvére – aki két gyermek édesapja volt – azt mondta, „a harcból, amelyet az ukránok jelenleg folytatnak, egy boldog jövő fog születni gyermekeinek számára”.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint Jezsov a Bahmutért folytatott harcokban esett el december 22-én.

Volodimir Jezsov ukrán játékfejlesztő és e-sportoló volt. Részt vett a 2008-ban kiadott „S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky” nevű játék megalkotásában. Úgy tartják, hogy róla mintázták a játék egyik karakterét, a Szvoboda csoporthoz tartozó Lokit. A videójáték neve azért lehet ismerős, mert a játék környezetét a Borisz Sztrugackij Piknik az árokparton című regénye alapján Andrej Tarkovszkij által készített legendás film, a Sztalker ihlette.

Az ukrajnai háború utóbbi hónapjaiban a legkeményebb harcok Bahmutnál folytak. A térségben a Wagner Csoport zsoldosai állnak szemben az ukrán fegyveres erők tagjaival. Az Institute for the Study of War nevű, amerikai székhelyű agytröszt szerint a Wagner Csoport térségbeli offenzívája az elmúlt napokban lelassult, mégpedig lehetséges, hogy súlyos veszteségek miatt.