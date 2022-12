Rónay Tamás;

karácsony;Ferenc pápa;Urbi et Orbi;

2022-12-26 18:32:00

A békéért imádkozott Ferenc pápa, többször is megemlékezett a szenvedő „ukrán testvéreinkről”

A pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenetében a világszerte zajló háborúk lezárásáért fohászkodott.

"Hallgattassátok el a fegyvereket" - hangoztatta Ferenc pápa és békére szólított fel az "értelmetlen háború" sújtotta Ukrajnában, hagyományos vatikáni karácsonyi üzenetében, amelyben úgy vélte, mivel világméretűvé vált konfliktusokról van szó, ezért „harmadik világháborúról” lehet beszélni.

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika loggiájáról elmondott üzenetében sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a világnak "a háború jeges szele" mellett kell ünnepelnie a karácsonyt. Kifejezte közelségét az ukrajnai háború által sújtott emberekhez. A pápa megemlékezett "ukrán testvéreinkről és nővéreinkről, akik ezt a karácsonyt sötétben, hidegben vagy otthonuktól távol élik meg - a tíz hónapja tartó háború okozta pusztítás miatt". "Az Úr világosítsa meg azoknak az elméjét, akiknek hatalmukban áll elhallgattatni a fegyvereket, és azonnal véget vethetnek ennek az értelmetlen háborúnak" - mondta Ferenc pápa.

A katolikus egyházfő a Szent Péter téren összegyűlt mintegy hetvenezer ember előtt kijelentette: "Az Úr készítsen fel minket arra, hogy a szolidaritás konkrét gesztusaival segítsük a szenvedőket".

"Kérjük az Urat, hogy azon a földön, ahol ő született, újraindulhasson a párbeszéd és a kölcsönös bizalom keresése az izraeliek és a palesztinok között" - mondta a pápa. Egyúttal arra kérte a híveket, imádkozzanak Libanon újbóli felemelkedéséért, a nemzetközi közösség támogatásával, a tartós tűzszünetért könyörgött Jemenben, megbékélést sürgetett Mianmarban. A pápa békefelhívásaiban először említette meg Iránt, amelyet az 1979-es iszlám forradalom óta példátlan tiltakozási hullám sújt. A nők jogaiért kirobbant tüntetések során szeptember közepe óta mintegy 14 000 embert tartóztattak le, és az oslói székhelyű Iráni Emberi Jogok Szervezete (IHR) szerint 469 tüntetőt öltek meg.

A pápa aggodalmát fejezte ki a sok országban tapasztalható éhínség miatt is, miközben naponta nagy mennyiségű élelmiszert pazarolnak el, és a pénzt fegyverekre költik. Figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai háború tovább súlyosbította a helyzetet, és egész népességeket fenyeget az éhínség, különösen Afganisztánban és Afrika szarván található államokban.

"Minden háború éhezést okoz, és fegyverként él vissza az élelmiszerrel, megakadályozva annak szétosztását az amúgy is szenvedő lakosság között. Ezen a napon tanuljunk a béke fejedelmétől, és mindannyian, különösen a politikai felelősséget viselők, dolgozzunk azon, hogy az élelem csak a béke eszköze legyen. Miközben élvezzük a szeretteinkkel való együttlét örömét, emlékezzünk meg azokról a családokról, akiket a legjobban sújtott az élet, és azokról, akik a gazdasági válság idején a munkanélküliséggel küzdenek és nélkülözik az élethez szükséges dolgokat" - mondta a pápa.

A katolikus egyházfő emlékeztetett a "sok menekültre és kitelepítettre, akik kényelmet, meleget és táplálékot keresve kopogtatnak az ajtónkon". „Ne feledkezzünk meg a kirekesztettekről, a magányosokról, az árvákról és az idősekről, akiket az a veszély fenyeget, hogy kiválogatják őket, a foglyokról, akikre csak a hibáik miatt tekintünk, nem pedig emberi lényként" – tette hozzá.

A karácsonyi üzenet és az Urbi et orbi áldás a keresztény karácsonyi ünnep fénypontja. A járvány lecsengésével két év után korlátozások nélkül zajlottak a karácsonyi ünnepségek a Vatikánban.

Mintegy 7000 hívő vett részt szombat este a pápa szentesti szentmiséjén, amelyen szintén a békére szólított fel. "A szegény jászol az élet igazi gazdagságát hozza felszínre: nem a pénzt és a hatalmat, hanem a kapcsolatokat és az embereket" – emelte ki. Ferenc pápa kerekesszékben vonult be a Szent Péter-bazilikába. Ezúttal is felidézte a világot sújtó sok konfliktust, amelyek „fájdalmat keltettek”. Felkiáltott: "Mennyi háború! És még ma is hány helyen tapossák lábbal az emberi méltóságot és a szabadságot! Az emberi mohóság fő áldozatai mindig a törékenyek, a gyengék. A pénz, a hatalom és az élvezetek kielégíthetetlen emberisége még ezen a karácsonyon sem hagy helyet a kicsinyeknek, a szegényeknek, az elfeledettek számára, ahogyan Jézus számára sem. Különösen a háborúk, a szegénység és az igazságtalanság által felemésztett gyermekekre gondolok. De Jézus éppen ott jön, egy csecsemőként a jászolban, a selejt és az elutasítás jászolában. Őbenne, a betlehemi gyermekben minden gyermek ott van. És ott van a felhívás, hogy az életet, a politikát és a történelmet a gyermekek szemével nézzük".