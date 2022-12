Dmitrij Medvegyev szerint jövőre Lengyelország és Magyarország felosztja egymás közt Nyugat-Ukrajnát

Á. Z.;

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;háború;Dmitrij Medvegyev;

2022-12-27 10:51:00

Őszintén szólva kissé hibbantnak tűnő ötletsorozattal szállt be Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnök és elnök, az orosz nemzetbiztonsági tanács helyettes elnöke a 2023-ról szóló újévi jóslatokba. Vlagyimir Putyin jobbkezének.

Az orosz-ukrán háborúban világégéssel és atomtámadással is fenyegetőző politikus – aki nemrég leírta, hogy Oroszország a Sátán ellen harcol Ukrajnában –, egy tíz részből álló tweetsorozatban számol be a várakozásairól, előrebocsátva, ez az ő szerény hozzájárulása a jövőről szóló vad és abszurd képzelgések versenyéhez.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: