2022-12-29 20:00:00

Meghalt Pelé

Minden valószínűség szerint minden idők legnagyobb futballistája volt. Akik utána jöttek, csak variációi annak a varázslatnak, amit ő jelentett a pályán.

Nyolcvankét éves korában, 2022. december 29-én meghalt Edson Arantes do Nascimento, vagyis Pelé, a Fekete Gyöngyszem, háromszoros világbajnok brazil labdarúgó, a futball kiemelkedő alakja.

A legutóbbi hír az volt róla, hogy a szervezete már nem reagál a vastagbélrák miatt előírt kemoterápiára, amelyet a São Paulo-i Albert Einstein kórházban kapott, ezért a kezelését fel is függesztették, csak a légúti fertőzését kezelték és fájdalomcsillapítókkal enyhítettek a kínjain. Halálának a hírét a lánya, Kely Nascimento jelentette be az Instagromon. „Mindent, ami vagyunk, neked köszönhetünk. Végtelenül szeretünk. Nyugodj békében” – hangzik a búcsúüzenet.

Edson Arantes do Nascimento 1940. október 23-án született a Minas Gerais állambeli Três Corações városban. Apja Dondinho helyi szinten ismert futballista volt, ő maga középiskolásként kapta a portugálul semmit nem jelentő Pelé becenevet, amelyet az önéletrajza szerint az osztálytársai ragasztottak rá, mert nem tudta helyesen kimondani a kedvenc játékosa, a Vasco da Gama kapusa, Bilé nevét. Bauruban nőtt fel, a családja olyan szegény volt, hogy labdára sem futotta; ő gyerekként grapefruittal vagy rongylabdával edzett.

Azt, hogy milyen tehetség rejlik benne, a Bauru Athletic Club ifjúsági csapatának az edzője, Waldemar de Brito fedezte fel. A BAC nyert is két ifjúsági bajnokságot São Paulóban Pelével, aki mindössze 16 éves volt, amikor 1956-ban leigazolta a Santos. Stabil kezdő 1957-ben lett, de meg is hálálta a bizalmat, szezon végére a liga legtöbb gólt szerző játékosává lépett elő. 1957-ben kapta az első behívóját is a brazil válogatottba. Bár az első meccsén, 1957. július 7-én a seleção 2-1-re veszített Argentína ellen, Pelé 16 évesen, 8 hónaposan és 14 naposan gólt lőtt. Ezzel egészen mostanáig ő a rekorder, a brazil válogatott valaha volt legfiatalabb gólszerzője. És még mindig csak csak 17 éves, amikor az 1958-as futballvilágbajnokság döntőjében pályára lépett a Svédország ellen és az 5-2-es győzelemmel véget érő meccsen két gólt szerezve a világbajnoki címig vezette a válogatottat. Hogy egészen pontosak legyünk, 17 éves és 249 napos volt ekkor, máig minden idők legfiatalabb futballvilágbajnoka.

Amikor Pelé válogatott játékos lett, Brazíliának még nem volt világbajnoki címe. Vele a seleção hármat is nyert, 1958 után 1962-ben és 1970-ben, igaz, 1962-ben – amikor már messze a világ valaha volt legjobb játékosának tartották – Pelé már a csoportkör második meccsén megsérült, nem játszott többet, Garrincha vette át tőle a vezér szerepét. A seleção soha nem veszített meccset, amikor mind a ketten a pályán voltak. Pelé az utolsó válogatott meccsét 1971. július 18-án játszotta, az összesen 92 válogatott mérkőzésen szerzett 77 gólja rekord, szám szerint Neymar beállította ugyan a katari futball-világbajnokságon, de neki 124 meccs kellett hozzá.

Pelé három évvel később, 1974-ben a Santosban is befejezte, két Libertadores-kupa és két Világkupa-győzelemmel, 659 meccsen 643 góllal a háta mögött. Amikor egy évvel később visszatért, nem is akárhol, a New York Cosmosban játszott egy évig, amivel hatalmasat tett a futball népszerűségéért az Egyesült Államokban. 107 meccsen 64 góllal fejezte be, azt, hogy összesen hányat szerzett, vita tárgya, a FIFA mindent egybevéve 1363 hivatalos és nem hivatalos meccsen 1,281-et számolt össze. Nem mellesleg játszott a Menekülés a győzelembe című 1981-es filmben, amelyet Magyarországon forgattak Fábri Zoltán 1962-es alkotásából, a Két félidő a pokolbanból.

Visszavonulása után Pelé az UNESCO jószolgálati nagykövete lett, Brazíliában pedig mostanáig az ő nevét viseli az a törvény, amelyet a sportban burjánzó korrupció megfékezésére született azután, hogy 1995-ben Fernando Henrique Cardoso akkori elnök rendkívüli miniszteri megbízást adott neki.

Az a mez, amelyet az amúgy argentin Ferenc pápának szignált, a Vatikáni Múzeumban van kiállítva.

Ha első vagy, első vagy. Ha második vagy, semmi vagy – mondta egyszer.