Március 14. volt, mint ma, és az 1973 tavaszán Európában túrázó brazil Santos 3-2-re kikapott az angol harmadosztályú Plymouth Argyle csapatától. Ilyesmi nem először fordult elő: Pelé és társai 1972. február 21-én alulmaradtak (1-2) az angol harmadik vonal az évi bajnokával, az Aston Villával szemben is.
Perui előkészítésével (1-0) immár 79 gólt és 57 gólpasszt jegyez 126 válogatott mérkőzésen az örök brazil mesterlövész.
Nemcsak Brazília, de az egész világ gyászolja a labdarúgás egyetlen háromszoros világbajnokát, aki többet adott a sportágnak, mint bárki más.
Gianni Infantinót a jelek szerint nem izgatta, hogy kimondottan kegyeletsértő dolgot művel.
Búcsú Brazília valaha volt leghíresebb emberétől, az örömjáték arcától, minden idők legsikeresebb labdarúgó-virtuózától.
Korábbi klubja, az FC Santos azt közölte, hogy a temetésen csak a közeli hozzátartozók vesznek részt.
Nyolcvankét éves korában meghalt Edson Arantes do Nascimento, vagyis Pelé. Galériával hajtunk fejet a futball legendája előtt.
Kylian Mbappétól Barack Obamáig rengetegen méltatják a labdarúgás egyik legnagyobbjának az alakját.
Minden valószínűség szerint minden idők legnagyobb futballistája volt. Akik utána jöttek, csak variációi annak a varázslatnak, amit ő jelentett a pályán.
A háromszoros világbajnok brazil labdarúgó otthonában folytatják vastagbéldaganatának kezelését.
A legendás futballista vastagbeléből egy hete távolítottak el egy gyanús elváltozást.
A brazil futball-legenda pénteken ünnepli 80. születésnapját, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1999-ben az évszázad sportolójának választotta, pedig sosem szerepelt olimpián.
Lionel Messi rajongói közül sokan tévesen úgy vélik, az argentin klasszis minden idők legjobb labdarúgója, felülmúlja a háromszoros brazil világbajnok Pelét is.
Kórházba kellett szállítani minden idők egyik legsikeresebb, legelismertebb labdarúgóját, Pelét, aki csütörtök délelőtt lett rosszul.
Hogyan lett egy nincstelen, de ördögien tehetséges brazil fiúból minden idők legnagyobb focistája, aki 1958-ban, alig 17 évesen a győztes gólt megszerezve világbajnokká tette hazáját? A nehéz körülmények közül induló Pelé egyedi játékstílusával és rendkívüli küzdőszellemével minden akadályt legyőzött, és valódi nagysággá vált, aki az egész országának képes volt hitet adni. A Zimbalist fivérek és az Oscar-díjas Brian Grazer producer életrajzi filmje a futball-legenda, Pelé csodálatos történetét meséli el.
Pelé, a brazilok legendás labdarúgója reméli, hogy a Puskás Akadémia sok tehetséggel gazdagítja a magyar labdarúgást.
Lehetnek akármekkora régebbi és újabb sztárok a vb-n, a brazilok számára ma is Pelé a legnagyobb. A 73 éves háromszoros világbajnok legenda vasárnap avatta fel Santos városában a neki szentelt múzeumot, amelynek neve egyszerűen O Rey, azaz A Király.
Pelé örök és kikezdhetetlen. A futball-történelem egyetlen háromszoros világbajnoka ma is minden idők legnagyobb játékosának számít. Így látták azok a „bírák” is, akiket a Guardian kért fel a vb-k történet legjobb 100 játékosának összeállítására.
Bár mi magyarok csak a döntőkig jutottunk el a futball-világbajnokságokon, büszkén elmondhatjuk, hogy két vb-győztes is örök hálával tartozik nekünk.
Minden idők talán legkiválóbb labdarúgója, a sportág egyetlen háromszor világbajnoka, a brazil Pelé ellátogatott a budaörsi Tescóba.