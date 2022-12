nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Melitopol;

2022-12-28 13:59:00

Az ukrán polgármester megkérdezte, mit éreznének a magyarok, ha Szlovákia csak úgy felszabadításképpen lerohanná az országukat

Kijelentette, Ukrajna nemcsak magáért, hanem a magyar értékekért is harcol.

„Mit éreznének a magyarok, ha Szlovákia megpróbálná »felszabadítani« Magyarországot, és ehhez nemlétező problémákra hivatkozna?” - tette fel a kérdést a jelenleg orosz megszállás alatt lévő Melitopol polgármestere a hvg.hu-nak adott interjújában.

A 34 éves Ivan Fedorov most a távolból próbál segíteni azoknak, akik a városban maradtak, s nemrégiben Strasbourgban átvette a „bátor ukrán népnek” megítélt Szaharov-díjat az Európai Parlamentben. A politikust korábban az oroszok elrabolták, majd végül egy fogolycsere keretében szabadulhatott. Mint mondta a börtönben az őrei azt mondták neki, hogy csak „a náciktól” akarják őket megszabadítani. „Szerintük én is náci vagyok, mert szeretem a városomat, az országomat, de ez nem nácizmus, hanem hazaszeretet” - magyarázta. Ezt követően ismét a magyarokról beszélt. Azt mondta, hogy ami történik az nem csak Orbán Viktor felelőssége. hanem a teljes magyar nemzeté.

- nyomatékosította.

Beszélt arról is, hogy a magyaroknak tanulniuk kellene az ukránok hibáiból. Véleménye szerint azért nem védték meg eléggé az országukat, mert amikor Kelet-Ukrajnában kitört a háború, akkor nagyon hallgattak azokra, akik azt mondták, ne keveredjenek bele, várjanak. megítélése szerint ez hatalmas hiba volt, és ezt a magyaroknak nem lenne szabad elkövetniük. Megjegyezte, Orbán Viktor álláspontja jelenleg nem konstruktív és nem demokratikus. „Nem csak a magyar kormány, mi is békét akarunk. De milyet? A kapituláció nem béke, soha nem fogjuk megadni magunkat, és nem csak mi, az egész világ látja, hogy ez lehetetlen. Ukrajna nemcsak magáért, hanem az értékekért, a magyarok értékeiért is harcol” - fogalmazott Ivan Fedorov.