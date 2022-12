nepszava.hu;

A megszállt Melitopol polgármestere szerint az ukránok Orbánt ugyanolyan őrültnek tartják, mint Putyint

Ivan Fedorovot a háború elején elrabolták az oroszok, végül fogolycserével szabadult, és személyesen vehette át a múlt héten Strasbourgban a népének megítélt Szaharov-díjat.

Vlagyimir Putyin egy terrorista. Mit lehet csinálni egy terroristával? Izolálni. Fegyverekkel, szankciókkal, kapcsolatokkal. Végső soron pedig meg kell büntetni. Minden fellépés fontos, a turistavízumok elvétele is, ezt Magyarországnak is meg kell tennie – jelentette ki a 24.hu-nak adott interjújában Ivan Fedorov. Az oroszok által márciusban elfoglalt Melitopol 34 éves polgármestere, akit a megszállók a háború elején elraboltak, majd fogolycserével szabadult, és legutóbb személyesen vette át Strasbourgban az Európai Unió Szaharov-díját.

A polgármester, akiért Volodimir Zelenszkij kilenc hadifoglyot adatott át a hazáját megtámadó Oroszországnak, azóta jórészt külföldön segít meggyőzni mindenkit, hogy támogassák Ukrajna szabadságharcát. A politikus több mint kilenc hónappal ezelőtti elrablását tegy köztéri kamera is rögzítette.

Ivan Fedorov egy hétig raboskodott, órákig ült a fején egy zsákkal, és bár őt nem bántották, hallotta, amint másokat kínoztak. Magyarország oroszpártiságát, sajátos viszonyulását az orosz-ukrán háborúhoz egy hasonlattal jellemezte. Szerinte ha Magyarországon háború törne ki, Putyin bevonulna hazánkba, és „fel akarná önöket szabadítani valamilyen probléma alól, amellyel valójában nem is küzdöttek, félretennék az összes politikai vitájukat”.

Ivan Fedorov számomra felfoghatatlan, hogy a magyarok mindezt nem értik, és nem csak Orbán Viktort tartja ezért felelősnek, mert mint hangsúlyozta: „Ez a magyarok választása is, minden magyarnak a feladata. Vannak választások Magyarországon, el lehet menni más pártokra is szavazni. Most Orbán Viktor az önök miniszterelnöke, és a magyarok feladata, hogy ezzel kezdjenek valamit.”

Melitopol polgármestere arra utalva, hogy a közelmúltban robbantották fel a város környékének egyik hídját, azt mondta, hogy az ukránoknak – bár, hogy ki robbantott, nem tudni –, most az a feladatuk, hogy elpusztítsák az orosz logisztikát, mert hadseregük minden nap nehézfegyverzetek százait viszi keresztül Ukrajnán. Emellett Melitopolban nincs semmilyen szolgáltatás, a gyógyszertárak bezártak, az orvosok nagyrészt elmenekültek, és Ivan Fedorov is azt kéri az ukránoktól, hogy akik még a városban ragadtak, mielőbb hagyják el az elfoglalt területeket, mert ott nincsenek biztonságban.