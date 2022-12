P. L.;

2022-12-28 16:42:00

A NAV-hoz került a Matolcsy-körhöz köthető amerikai ingatlanbiznisz

A feljelentő a Magyar Nemzeti Bank horribilis árú ingatlanfelújításainak ügyét hozta összefüggésbe a rejtélyes manhattani luxusapartman-vásárlással.

14 milliárdos pénzmosás miatt érkezett feljelentés december 19-én a Központi Nyomozó Főügyészséghez, hivatalosan „ismeretlen tettesek” ellen - értesült a Magyar Hang.

A lap szerint a feljelentő a Magyar Nemzeti Bank horribilis árú ingatlanfelújításainak ügyét és a 444 által feltárt, rejtélyes amerikai luxusapartman-vásárlást hozta összefüggésbe. A Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújítását, majd az MNB Szabadság téri székházának felújítását is a Raw Development Kft. nyerte meg, amelynek tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül az a Somlai Bálint, aki Matolcsy Ádámnak, Matolcsy György jegybankelnök fiának barátja. A két projekt összesen körülbelül 85 milliárd forintba került. Az utóbbi ügy vonatkozásában korábban lapunk is beszámolt arról, hogy 14 milliárd forintnyi dollárért került magyar kézbe a manhattani Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres luxusapartmanja. Az elérhető dokumentumok alapján pedig Matolcsy Ádám baráti köre sejlik fel a tranzakció hátterében. A New York-i ingatlanvásárlás adásvételi szerződésén szereplő, bizonyos L. T. LinkedIn-profilja szerint a Raw Development Kft. munkatársa.

Amint azt a Magyar Hang is megjegyzi, az ismert tényezőkből még nem következik, hogy a New York-i ingatlanvásárláshoz használt 14 milliárd forintnyi dollárt feketén szerezték volna, vagy hogy az amerikai üzletnek köze lenne az MNB épületeinek felújításához, a feljelentő azonban ezt feltételezi.

Az ügyészség a lapnak mindenesetre megerősítette, hogy december 19-én befutott hozzájuk a feljelentés. Szabadi Péter, a vádhatóság helyettes szóvivője közölte: „Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség a költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt tett feljelentést (…) az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályához áttette.”

A NAV nem adott bővebb tájékoztatást az ügyben, mindenesetre jelenleg rájuk vár a döntés, hogy a meglévő információk alapján látnak-e bűncselekményre utaló nyomot és megindítják-e a vizsgálatot.