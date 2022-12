Danó Anna;

cukorbetegek;egészségügyi rendszer;vércukormérés;digitális egészségügy;EESZT;

2022-12-29 08:49:00

Könnyebb lesz a betegek távgondozása okos eszközökkel

Egy fejlesztésnek köszönhetően immár valamennyi kezelőorvosuk hozzáférhet a cukorbetegek „önellenőrzéséhez”.

Egyelőre a cukorbetegek kezelését könnyítheti meg az a lehetőség, hogy az önellenőrzésük eredményeihez a központi elektronikus lelet- és recept-táron keresztül is hozzáférhet valamennyi orvosuk. A 77 Elektronika Kft. vércukormérőinek otthon mért eredményeit idén ősztől automatikusan rögzíthetik az „elektronikus szolgáltatási térben”, úgy mint a szokásos kórházi leletekét.

- A fejlesztéssel a beteg nagyobb biztonságban érezheti magát, az orvos valós adatokra támaszkodhat a kezelés beállításakor, az állam pedig hatékonyabb egészségügyi ellátást tud biztosítani a betegek számára – mondta Szabó Barnabás, a 77 Elektronika Kft. igazgatóhelyettese a 3. Digital Health Summit konferencián. Az okos vércukormérő Bluetooth kapcsolaton keresztül rögzíti egy applikációban a betegek a vércukoradatait. Ezekből diagramokat és táblázatokat is lehet készíteni, amelyek segítenek megérteni mind a betegnek, mind a kezelőorvosnak, hogy az egyes tényezők és helyzetek hogyan változtatják meg az adott beteg vércukorszintjét. Ennek segítségével alakíthatja úgy a diabéteszes az életmódját, az orvos pedig a terápiát, hogy elfogadható értékek között tudják tartani a páciens vércukorértékeit. Ezen az adatok frissülése elérhetővé válnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) is, akkor ahhoz minden a kezelésben résztvevő egészségügyi dolgozó is hozzáférhet – mondta az egészségügyi konferencián az igazgatóhelyettes. Hozzátette azt is, hogy már több tízezer páciens és ezer orvos csatlakozott a rendszerükhöz.

- jelezte a fórumon Szabó Bálint, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ESZFK) vezetője. (E cég végzi az EESZT fejlesztését és üzemeltetését.) A lakosság mind több otthoni egészségügyi mérésekre alkalmas okos eszközt használ. Azaz rengeteg adat képződik ezeken, amelyeket – szerinte - jó lenne, ha az orvos is látna és a beteg is vissza tudná nézni.

Dózsa Katalin pátyi házorvos ehhez hozzáfűzte a digitális egészségmérő-eszközök alkalmazása jelentős többlet munkát ad a háziorvosnak. Az alkalmazásukról a háziorvosok még maguk döntenek. Ezek szinte robbanásszerűen jelentek meg a napi gyógyításban, és okoznak bizonytalanságot is, hogy mennyire mérnek pontosan, validálták-e az adott eszközt valahol. Ugyanakkor a megbízható eszközök növelhetik a betegellátás biztonságát, azzal, hogy a kritikus értékek esetén jelzik, beavatkozásra van szükség, másrészt kritikus helyzetben az orvos távolról is be tud avatkozni.

– mondta ezen a fórumon Majorosi Emese, pesterzsébeti háziorvos, aki beszélt arról is, hogy az így keletkező rengeteg adat megkönnyítheti, de akár meg is nehezítheti a háziorvos munkáját. Azok az eszközök hasznosak, amelyek feldolgozzák, szűrik a sok-sok mérési adatot. Adott esetben statisztikai számításokat is végeznek illetve grafikusan is ábrázolják az eredményeket. Hiszen abban a tíz percben, amikor az orvos találkozik a beteggel, ránézésre kell értelmeznie a mért adatokat és felelős döntést kell hoznia azokból. „Nagy lehetőségeket és kockázatokat is rejt magában a digitális technológia mind szélesebb körű használata és az ott nyert adatok azonnali, vagy épp késedelmes megosztása az egészségügy szereplőivel. Mivel mind több beteg méri naponta különböző paraméterét, fontos a páciensek oktatása: mikor, milyen mérési adatokkal kell azonnal orvoshoz fordulni, illetve mik azok a helyzetek, amikor elegendő lehet megvárni a következő rendelést.” Például súlyos ritmuszavart jelző értékkel, azonnal sürgősségi ellátást kell kérni, de ha valakinek néhány higanymilliméterrel eltér a normális értékektől a vérnyomása, még nem szükséges fölhívni az orvost. Azaz csak azt szabad rábeszélni ilyen eszköz használatra, aki tudja értelmezni a számokat amiket lát és abból tud felelős döntést is hozni.