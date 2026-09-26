Hallókészülék, felnőttpelenka, vércukormérő szenzor – Változhat, mennyit fizet értük a magyar beteg

Árkorrekciót, áfacsökkentést és a támogatás átalakítását sürgették a gyógyászati segédeszközök forgalmazói hétvégi szakmai konferenciájukon, ahol az is kiderült, az állami egészségbiztosító tervezi a 26 éve működő támogatási szabályok felülvizsgálatát. Döntés azonban még nincs.