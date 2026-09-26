Árkorrekciót, áfacsökkentést és a támogatás átalakítását sürgették a gyógyászati segédeszközök forgalmazói hétvégi szakmai konferenciájukon, ahol az is kiderült, az állami egészségbiztosító tervezi a 26 éve működő támogatási szabályok felülvizsgálatát. Döntés azonban még nincs.
Egy fejlesztésnek köszönhetően immár valamennyi kezelőorvosuk hozzáférhet a cukorbetegek „önellenőrzéséhez”.
Cukorbetegség esetén rendszeresen mérni kell a vércukorértékeket, hiszen így egyrészt ellenőrizhető az alkalmazott terápia sikeressége, másrészt hipo- esetleg a hiperglikémiára is fény derülhet – mondta Dr. Bibok György, a Cukorbetegközpont diabetológusa.
Egy tenyérben elfér a legújabb fejlesztésű vércukormérő készülék, amelyet ma mutattak be Debrecenben, a Magyar Diabetes Társaság rendezte konferencián. A Méry sorozatból „Pille” névre keresztelt magyar fejlesztésű mérő, tölthető akkumulátorral is rendelkezik, pontosan úgy, mint egy mobiltelefon készülék.